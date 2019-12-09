Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиЙордан Осорио: в игре с «Бенфикой» не буду копировать стиль Ракицкого

В разговоре с журналистами, среди которых был корреспондент РИА Новости Сергей Яременко, Йордан Осорио раскрыл секрет успешной игры "Бенфики" на родном стадионе, рассказал, как общается с Браниславом Ивановичем, и вспомнил, как замерзал после переезда из Венесуэлы в Португалию.
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Осорио: Матчи «Порту» и «Бенфики» похожи на дерби «Зенит» — «Спартак»

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«В Лиге чемпионов играю больше, чем в РПЛ? Пускай так будет и дальше». Большое интервью с защитником «Зенита»

Матч ТВ12:00

Йордан Осорио: в игре с «Бенфикой» не буду копировать стиль Ракицкого

РИА Новости12:00
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 13:43, Ашберн
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Советники лидеров «нормандской четверки» удалились на совещание

Советники лидеров «нормандской четверки» удалились из основного зала переговоров, чтобы внести правки в некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита.
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Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам

Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
BFM.ru 11:45
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Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

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Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
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Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Вести.Ru 03:30
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PlayStation 5 получит более производительную версию Pro

Японская компания Sony, как сообщают крупные сетевые источники, планирует поступить с новой консолью PlayStation 5 таким же образом, как и с ее предшественницей PlayStation 4. Речь о том, что новинка будет выпущена также и в более производительной версии PlayStation 5 Pro.
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"Представители олимпийского движения поддержали единогласное решение исполнительного комитета WADA, которое соответствует заявлению, сделанному исполкомом МОК и одобренному олимпийским саммитом", - говорится в сообщении организации.
Газета.Ru 10:51
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Взыскание долгов с пенсий могут запретить

Вторая поправка предполагает, что после взыскания долга за счет зарплаты, на счете должен быть остаток средств в размере прожиточного минимума, пишет «Российская газета».
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София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Невские Новости вчера в 06:37
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General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ», выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
Общество

Прокуратура начала проверку видео с матерящимся мэром Липецка

Прокуратура Липецкой области начала проверку после размещения в интернете видео с нецензурными выражениями мэра Липецка Евгении Уваркиной.
BFM.ru 11:11
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Политика

«Ъ»: Россия занимает жесткую позицию перед нормандским саммитом

По заявлению источника, занимавшегося подготовкой к нормандскому саммиту, который состоится 9 декабря в Париже, Москва занимает жесткую позицию перед встречей по урегулированию конфликта в Донбассе и не намерена адаптировать или редактировать Минские соглашения.
Газета.Ru вчера в 23:52
Политика

Мосгорсуд дал экс-депутату Рады два года за нападение на посольство

Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-депутата Верховной рады и бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 08:29
Политика

Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла

Ранее в эффективности ведущихся с США переговоров усомнился глава МИД КНДР Ли Ён Хо.
Новые Ведомости 02:56
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия 07:05
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Российская газета вчера в 14:14
Технологии

К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода

С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
МедиаПоток 07:49
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
РИА Новости 04:13
Экономика

К россиянам вернулась потребительская уверенность

Россияне увеличили траты на походы в рестораны и кафе сильнее, чем траты на покупку товаров и услуг.
Российская газета 06:37
Политика

Генассамблея ООН во второй раз приняла резолюцию Украины «по проблеме милитаризации Крыма»

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.
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Суд приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии

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Овечкин прокомментировал решение ВАДА

Форвард сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал ситуацию с решением Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.
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Технологии

«Тинькофф» объединил свои и чужие сервисы в «суперприложении»

Банк "Тинькофф" объявил о запуске "первого в России суперприложения", объединяющего его собственные услуги и предложения партнеров.
Вести.Хайтек 11:43
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Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:22
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Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.
РБК вчера в 11:19
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Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря

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ТАСС 13:21
Наука

В Китае вывели гибрид обезьяны и свиньи

Китайским генетикам удалось создать гибрид свиньи и обезьяны, предназначенный для выращивания в перспективе человеческих органов.
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Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 37-кратный чемпион Португалии, 29-кратный обладатель Кубка и 8-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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