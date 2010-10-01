Футбол
Спорт-ЭкспрессЙоветич вернулся к тренировкам после травмы
Нападающий «Монако» Стеван Йоветич возобновил тренировки с мячом, сообщает пресс-служба клуба.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 20:44, Вашингтон
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском 16:21
Армия и оружие
Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости
Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в балтийском регионе для снижения напряжённости.
RT на русском 18:43
Финансы
Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года
Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 08:10
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 09 сентября в 10:57
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru 20:12
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Наука
Электрический угорь был тремя разными видами
Американские ученые сравнили полученные от молекулярного и морфологического анализов электрических угрей данные и выяснили, что три разных вида, а не один, как считалось ранее.
МедиаПоток 05:31
Авто
Производитель кальянов выпустил внедорожник с выдвижной гусеницей
Самая первая получит V8 объёмом 6,2-литра с отдачей 1000 л.с. Версию Devil уже оснастят гусеницей, а для нее привод будет электрический или гидравлический.
Tvoe-avto.com 16:03
Политика
США отложили повышение пошлин на китайские товары
США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Политика
Трамп отстранил Болтона от должности советника по нацбезопасности
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с поста советника по национальной безопасности.
Слово и Дело вчера в 12:05
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Напомним, выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: 10 сентября число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжалась.
Коммерсантъ 15:32
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Футбол
«Боруссия» намерена заполучить Хаверца
Дортмундская «Боруссия» рассчитывает переманить к себе полузащитника «Байера» Кая Хаверца.
Спорт-Экспресс 19:05
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Политика
Суд разрешил Трампу ограничить предоставление убежища иностранцам
Американский Верховный суд постановил, что администрация президента США Дональда Трампа имеет право регулировать вопрос предоставления убежища в стране для иностранцев.
Газета.Ru 18:36
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Экономика
Решение о выдаче 2,6 трлн рублей арктических льгот примет Путин
Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.
Ведомости 17:17
Космос
Ученые анонсировали первое в истории видео с черной дырой
Международная команда ученых, работающая над проектом Event Horizon Telescope по получению изображений черной дыры, заявила, что в ближайшем будущем появится первое видео, на котором будет запечатлено как действует черная дыра.
ТК Звезда 09 сентября в 18:32
Происшествия
Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП
Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.
Российская газета 10:57
Здоровье
13-летнего ребенка закормили до смерти в Великобритании
В Манчестере 13-летний подросток скончался на больничной койке от ожирения.
РЕН ТВ 20:12
Происшествия
Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском 20:07
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Космос
День 12 сентября в истории
12 сентября 1959 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую станцию «Луна-2».
Парламентская газета 18:00
Общество
Пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами
Еще несколько лет назад пользователи соцсети массово загружали на эту платформу нелегальные копии музыки, фильмов, сериалов и книг.
Ведомости 17:24
Здоровье
В России подорожали жизненно важные препараты
Розничные цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов за 8 месяцев 2019 года выросли на 3,8 процента.
Lenta.ru вчера в 01:37
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском вчера в 08:00