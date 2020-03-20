Коронавирус
Sport24.ruЙович извинился за нарушение правил карантина
Нападающий «Реала» Лука Йович высказался на тему нарушения правила карантина. Йович вызвал гневную реакцию в родной Сербии, когда решил вернуться в страну, проигнорировав необходимость пройти карантин в Мадриде в связи с коронавирусом.
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Политика
Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
Общество
В Якутии подтвердился первый случай заболевания коронавирусом
Первый случай коронавируса в Якутии подтвердился, анализы гендиректора ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) Андрея Коробова дали положительный результат, передает "Интерфакс".
Политика
Киевский журналист признал, что Крым навсегда потерян для Украины
Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk Денис Трубецкой признал, что полуостров окончательно потерян для Украины.
Экономика
ВТБ зафиксировал 30% рост объема покупок авиабилетов за последнюю неделю
Траты на доставку еды увеличились на 10%. При этом ажиотажа в продуктовых магазинах за неделю, с 10 по 16 марта, в ВТБ не зафиксировали.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Авто
Hyundai объяснил, зачем новой «Элантре» странный элемент дизайна
Недавно именитый корейский автобренд Hyundai представил свежую версию седана Elantra. Новинка получила обновленный дизайн кузова.
Общество
Журнал Playboy прекратит издание печатной версии из-за коронавируса
Всемирно известный журнал Playboy прекращает издание печатной версии.
Общество
Особое мнение: Виктор Шендерович
В.Шендерович: Как только Владимир Владимирович сказал, что оснований для паники нет – немедленно все сели и поехали в Ашан В. Шендерович― Я на самоограничении.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Технологии
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Общество
Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России
В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Хоккей
Президент КХЛ Алексей Морозов предложил новый формат плей-офф
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что организация разработала новый формат проведения Кубка Гагарина без участия казахстанского «Барыса» и финского «Йокерита», снявшихся с турнира.
Общество
Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса
Италии не хватает персонала, аппаратов искусственного дыхания и масок. Из Китая прилетел еще один борт с врачами и медикаментами.
Здоровье
В Хабаровском крае выявили первые случаи заболевания коронавирусом
В Хабаровском крае зарегистрированы первые три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Здоровье
В России расшифровали геном коронавируса
Футбол
Месси присоединился к челленджу с туалетной бумагой
Шоу-бизнес
В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Игры
GOG предлагает 27 бесплатных игр в рамках акции «Оставайтесь дома»
Сервис GOG, принадлежащий компании CD Projekt, запустил акцию «Оставайтесь дома и играйте в игры».
Политика
Жириновский раскритиковал Шнурова за его слова о принадлежности Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике лидера группы "Ленинград" и политика Сергея Шнурова, после того как тот насчет принадлежности Крыма заявил следующее: "Поживем — увидим".
Происшествия
В Бурятии за взятку в 8 млн рублей задержан глава отдела полиции
Улан-Удэ, 19 марта 2020, 13:22 — REGNUM В Бурятии задержан начальник местного отдела внутренних дел в Тункинском районе по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Армия и оружие
Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»
Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса "Тополь-М" и прикрывающего его ЗРК С-400 "Триумф".
Энергетика
Саудовская Аравия сократила расходы бюджета из-за падения цен на нефть
Власти Саудовской Аравии частично сократили расходы на бюджет 2020 года на фоне падения цен на нефть, сообщил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Армия и оружие
Мэр Нью-Йорка призвал к мобилизации армии из-за коронавируса
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призывает президента США Дональда Трампа отдать приказ о мобилизации военным, чтобы привлечь их к борьбе с коронавирусом.
Экономика
Крупнейшей экономике Европы предсказали крах
Крупнейшей экономике Европы — немецкой — по итогам 2020 года предсказали крах.