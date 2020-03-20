Коронавирус

Sport24.ruSport24.ruЙович извинился за нарушение правил карантина

Нападающий «Реала» Лука Йович высказался на тему нарушения правила карантина. Йович вызвал гневную реакцию в родной Сербии, когда решил вернуться в страну, проигнорировав необходимость пройти карантин в Мадриде в связи с коронавирусом.
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Йович извинился за нарушение правил карантина

Sport24.ru20:22

Форвард «Реала» объяснил нарушение правил карантина

Матч ТВ19:43

Форвард «Реала» Йович нарушил карантин и улетел в Сербию к подруге

Soccer.ru08:15

Йовича обвинили в нарушении карантина. Форвард заявил, что улетел в Сербию с разрешения «Реала»

Sports.ru14:07

Форвард «Реала» Йович извинился перед болельщиками за нарушение правил карантина

Чемпионат21:21

В Сербии возбуждено уголовное дело против футболиста мадридского «Реала», нарушившего карантин

Новый День09:03

Игрок «Реала» полетел на родину и оказался в плену. Он не может не только вернуться, но и даже выйти из квартиры

Спорт день за днем16:25
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Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
Политика

Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
ТАСС 19:55
Общество

В Якутии подтвердился первый случай заболевания коронавирусом

Первый случай коронавируса в Якутии подтвердился, анализы гендиректора ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) Андрея Коробова дали положительный результат, передает "Интерфакс".
SakhaNews 09:58
Политика

Киевский журналист признал, что Крым навсегда потерян для Украины

Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk Денис Трубецкой признал, что полуостров окончательно потерян для Украины.
ФАН 17:28
Экономика

ВТБ зафиксировал 30% рост объема покупок авиабилетов за последнюю неделю

Траты на доставку еды увеличились на 10%. При этом ажиотажа в продуктовых магазинах за неделю, с 10 по 16 марта, в ВТБ не зафиксировали.
РБК 10:00
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Авто

Hyundai объяснил, зачем новой «Элантре» странный элемент дизайна

Недавно именитый корейский автобренд Hyundai представил свежую версию седана Elantra. Новинка получила обновленный дизайн кузова.
Car.ru 13:23
Общество

Журнал Playboy прекратит издание печатной версии из-за коронавируса

Всемирно известный журнал Playboy прекращает издание печатной версии.
Профиль 10:23
Общество

Особое мнение: Виктор Шендерович

В.Шендерович: Как только Владимир Владимирович сказал, что оснований для паники нет – немедленно все сели и поехали в Ашан В. Шендерович― Я на самоограничении.
Эхо Москвы 14:27
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
Технологии

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 20:34
Общество

Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
RT на русском 09:17
Политика

Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Lenta.ru 20:18
Хоккей

Президент КХЛ Алексей Морозов предложил новый формат плей-офф

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что организация разработала новый формат проведения Кубка Гагарина без участия казахстанского «Барыса» и финского «Йокерита», снявшихся с турнира.
Shraibikus News 03:12
Общество

Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Италии не хватает персонала, аппаратов искусственного дыхания и масок. Из Китая прилетел еще один борт с врачами и медикаментами.
Вести.Ru 14:40
Здоровье

В Хабаровском крае выявили первые случаи заболевания коронавирусом

В Хабаровском крае зарегистрированы первые три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Коммерсантъ 21:20
Здоровье

В России расшифровали геном коронавируса

РИА Новости 10:52
Футбол

Месси присоединился к челленджу с туалетной бумагой

Газета.Ru 18:20
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня 06:02
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru 09:14
Игры

GOG предлагает 27 бесплатных игр в рамках акции «Оставайтесь дома»

Сервис GOG, принадлежащий компании CD Projekt, запустил акцию «Оставайтесь дома и играйте в игры».
Городской портал Новый Нижний 17 марта в 16:00
Политика

Жириновский раскритиковал Шнурова за его слова о принадлежности Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике лидера группы "Ленинград" и политика Сергея Шнурова, после того как тот насчет принадлежности Крыма заявил следующее: "Поживем — увидим".
Газета.Ru 11:45
Происшествия

В Бурятии за взятку в 8 млн рублей задержан глава отдела полиции

Улан-Удэ, 19 марта 2020, 13:22 — REGNUM В Бурятии задержан начальник местного отдела внутренних дел в Тункинском районе по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
REGNUM 06:22
Армия и оружие

Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»

Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса "Тополь-М" и прикрывающего его ЗРК С-400 "Триумф".
РИА Новости 15:21
Энергетика

Саудовская Аравия сократила расходы бюджета из-за падения цен на нефть

Власти Саудовской Аравии частично сократили расходы на бюджет 2020 года на фоне падения цен на нефть, сообщил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан.
Взгляд.ру 11:19
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском 16:14
Армия и оружие

Мэр Нью-Йорка призвал к мобилизации армии из-за коронавируса

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призывает президента США Дональда Трампа отдать приказ о мобилизации военным, чтобы привлечь их к борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 20:47
Экономика

Крупнейшей экономике Европы предсказали крах

Крупнейшей экономике Европы — немецкой — по итогам 2020 года предсказали крах.
Lenta.ru 13:41
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Лука Йович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и сборной Сербии.
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