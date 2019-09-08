Футбол
Спорт-ЭкспрессЙович усугубил свою травму в матче с Португалией
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Жози Бартель»
Нападающий «Реала» Лука Йович получил травму, находясь в расположение сборной Сербии, которая проводит отборочные матчи Евро-2020, сообщает AS. 21-летний серб получил повреждение в процессе подготовки к матчу с Португалией.
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 06:10, Вашингтон
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Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
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