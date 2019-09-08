Нападающий «Реала» Лука Йович получил травму, находясь в расположение сборной Сербии, которая проводит отборочные матчи Евро-2020, сообщает AS. 21-летний серб получил повреждение в процессе подготовки к матчу с Португалией.

Йович усугубил свою травму в матче с Португалией

Происшествия На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.

Гаджеты Huawei готова отказаться от технологий ARM На встрече с журналистами на IFA2019 Ричарду Юй был задан вопрос о зависимости компании Huawei от технологий ARM и готова ли китайская компания к возможному запрету на доступ к ним.

Здоровье Для болезни нет границ. Как сохранить здоровье и деньги в турпоездке В июле 16-летняя София Ланшакова путешествовала с родителями по Турции. Когда у нее заболел живот, семья списала все на пищевое отравление.

Армия и оружие Военные США и Украины проведут наблюдательный полет над территорией РФ Наблюдатели из США и Украины проведут наблюдательный полет над Россией на этой неделе, пишет газета «Красная звезда».

Политика Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России» Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.

Политика Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии Врио главы Калмыкии Бату Хасиков («Единая Россия») лидирует на выборах главы республики, набрав 89,27% голосов после обработки 25,83% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Гаджеты Смартфон PinePhone под управлением Linux выйдет в 2020 году Создатели платформы готовы разработчикам программного обеспечения передать смартфоны PinePhone под управлением Linux с оболочкой KDE Plasma.

Политика Путин уволил помощника Бастрыкина Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".

Теннис Рафаэль Надаль взял у Даниила Медведева первый сет финала US Open Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего пятую строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5 в первом сете финала Открытого чемпионата США.

Футбол «Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.

Экономика Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.

Политика На выборах главы Алтая проголосовали более 12% избирателей Свыше 12% избирателей проголосовали за первые два часа на избирательных участках в республике Алтай, где выбирают главу региона, это больше показателей 2014 года, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Дмитрий Степанов.

Армия и оружие У КНДР обнаружили особо опасную базу с ракетами "По состоянию на август 2019 года база работает и поддерживается в соответствии с нормами Северной Кореи", - говорится в заявлении.

Шоу-бизнес Игорь Крутой встретился со своей первой любовью спустя 49 лет Российский композитор Игорь Крутой в программе "Привет, Андрей!" встретился со своей первой любовью спустя 49 лет.

Происшествия У берегов штата Джорджия перевернулось судно Грузовое судно перевернулось в воскресенье у атлантического побережья американского штата Джорджия, судьба четырех членов команды остается неизвестной.

Политика Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.

Интернет Huawei отгрузила 200 млн единиц мобильных модемов с LTE На мировом рынке китайская компания уже отгрузила 200 млн мобильных модемов.

Экономика Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ Афины ранее хотели погасить дорогостоящую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 миллиарда евро и имеет процентную ставку 5,1%. Согласно процедуре, Фонд, ESM и Еврогруппа будут официально проинформированы о намерении правительства Греции, поскольку требуется одобрение парламентов некоторых стран, таких как Германия.

Шоу-бизнес Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.

Происшествия В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Шоу-бизнес Бузова вспомнила, как Костенко уводила от нее Тарасова Недавно супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко, объявила, что носит под сердцем второго ребенка.