В интервью FootBoom дважды работавший с национальной сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение по поводу нынешнего уровня сине-желтых в сравнении с командой Станислава Черчесова. Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.

Происшествия Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК Уголовное дело против бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

Экономика Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов.

Общество Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.

Политика Пушкина попросила проверить движение против закона о домашнем насилии Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ и его начальника Владимира Колокольцева провести проверку движения "Сорок сороков", выступающего против закона о домашнем насилии, рассказал РИА Новости её адвокат Константин Добрынин.

Общество VR-очки для коров протестировали в Подмосковье На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Политика Росгвардейцев обяжут представляться В Госдуму на рассмотрение сегодня представят законопроект, согласно которому часть сотрудников Росгвардии будет обязана представляться гражданам по требованию.

Политика В МВФ заявили о прогрессе в проведении реформ на Украине В субботу руководитель миссии МВФ Рон ван Роден заявлял, что миссия фонда завершила работу в Киеве, достигнут прогресс в дискуссиях о новой программе кредитования Украины.

Общество Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019 Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.