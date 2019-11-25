Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо. В тактическом плане, по игровому стилю украинцы намного выше северного соседа. Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм.

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.

Общество Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019 Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.

Происшествия Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.

Армия и оружие Минобороны России получит первый Ту-160М в 2021 году По сообщению «Интерфакса» со ссылкой на генерального директора «Туполева» Александра Конюхова, министерство обороны РФ получит первый глубоко модернизированный стратегический сверхзвуковой ракетоносец Ту-160 М получит уже в 2021 году.

Происшествия Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.

Здоровье Саратовчанки обогнали мужчин по смертности от сердечных заболеваний Женщины в Саратовской области обогнали мужчин по смертности: в 2018 году доля мужчин от общего числа умерших от сердечно-сосудистых заболеваний составила 45,3%, доля женщин – 54,7%.

Общество Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.

Политика МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Общество Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.