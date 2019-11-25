Футбол

Советский спортСоветский спортЙожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России

Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо. В тактическом плане, по игровому стилю украинцы намного выше северного соседа. Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм.
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Сабо: сборная Украины превосходит Россию тактически и по игровому стилю

Чемпионат13:49

Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России

Советский спорт12:02

Экс-тренер сборной Украины уверен в победе над Россией на Евро-2020

Газета.Ru12:38

Сабо объяснил, в чём сборная Украины по футболу превосходит Россию

RT на русском14:37

Сабо: «Сборная России уступает украинцам в тактике и игровом стиле»

ProstoProSport14:26
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На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

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Общество

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В Россию прибыли первые подержанные иномарки из Китая

Первая партия китайских авто «застоялась» на таможенной площадке в Санкт-Петербурге.
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Против митингующих в Тбилиси применили водометы

Полиция Тбилиси применила водометы, чтобы разогнать митингующих у здания парламента.
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Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
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МТС объявила о продаже украинской дочерней компании

Обязывающее соглашение о продаже своей украинской дочерней компании — оператора «ВФ Украина» — подписала компания «МТС».
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МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
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Гарик Харламов – резидент Comedy Club снялся в новом клипе Глюкозы «Танцевач».
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В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

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Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019

Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.
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В Пскове задержан мужчина, напавший на врача детской больницы

В Пскове задержали подозреваемого в нападении на врача детской больницы.
Вести.Ru 17:25
Общество

Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в «черную пятницу»

Роспотребнадзор в преддверии "черной пятницы" дал советы российским покупателям, как не стать жертвой мошенников, сообщение размещено на сайте ведомства.
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Создание единого поставщика телеконтента оценили в 50 млрд рублей

На создание единого поставщика контента 20 общедоступных телеканалов в Сети потребуются дополнительные 50 млрд рублей.
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Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Вести.Ru 22:18
Происшествия

Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних

Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
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Армия и оружие

Минобороны России получит первый Ту-160М в 2021 году

По сообщению «Интерфакса» со ссылкой на генерального директора «Туполева» Александра Конюхова, министерство обороны РФ получит первый глубоко модернизированный стратегический сверхзвуковой ракетоносец Ту-160 М получит уже в 2021 году.
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Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье

Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
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Саратовчанки обогнали мужчин по смертности от сердечных заболеваний

Женщины в Саратовской области обогнали мужчин по смертности: в 2018 году доля мужчин от общего числа умерших от сердечно-сосудистых заболеваний составила 45,3%, доля женщин – 54,7%.
Saratovnews вчера в 23:19
Армия и оружие

В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе

Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации в Идлибе, заявили в Минобороны России.
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Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400

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Съемки «Отряда самоубийц»: Пробы костюмов и грима Джокера и Харли Квинн

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Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

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Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

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Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
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В Челябинской области фельдшеры отказались от забастовки

Фото пресс-службы минздрава Челябинской области Напомним, на прошлой неделе в экстренной службе сложилась конфликтная ситуация.
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Энергетика

Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
REGNUM 12:40
Политика

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
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В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
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Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
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Итальянский банк прогнозирует низкий рост ВВП РФ

За три года общий рост ВВП РФ составит, как посчитал UniCredit, 3,4%. Отмечается, что прогноз UniCredit по российскому ВВП стал наиболее пессимистичным среди банков — инвесторов.
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