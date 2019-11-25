Футбол
Советский спортЙожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России
Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо. В тактическом плане, по игровому стилю украинцы намного выше северного соседа. Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм.
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Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Авто
В Россию прибыли первые подержанные иномарки из Китая
Первая партия китайских авто «застоялась» на таможенной площадке в Санкт-Петербурге.
Политика
Против митингующих в Тбилиси применили водометы
Полиция Тбилиси применила водометы, чтобы разогнать митингующих у здания парламента.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Экономика
МТС объявила о продаже украинской дочерней компании
Обязывающее соглашение о продаже своей украинской дочерней компании — оператора «ВФ Украина» — подписала компания «МТС».
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Культура
Гарик Харламов снялся в клипе Глюкозы
Гарик Харламов – резидент Comedy Club снялся в новом клипе Глюкозы «Танцевач».
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Общество
Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019
Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.
Происшествия
В Пскове задержан мужчина, напавший на врача детской больницы
В Пскове задержали подозреваемого в нападении на врача детской больницы.
Общество
Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в «черную пятницу»
Роспотребнадзор в преддверии "черной пятницы" дал советы российским покупателям, как не стать жертвой мошенников, сообщение размещено на сайте ведомства.
Технологии
Создание единого поставщика телеконтента оценили в 50 млрд рублей
На создание единого поставщика контента 20 общедоступных телеканалов в Сети потребуются дополнительные 50 млрд рублей.
Энергетика
Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Происшествия
Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Армия и оружие
Минобороны России получит первый Ту-160М в 2021 году
По сообщению «Интерфакса» со ссылкой на генерального директора «Туполева» Александра Конюхова, министерство обороны РФ получит первый глубоко модернизированный стратегический сверхзвуковой ракетоносец Ту-160 М получит уже в 2021 году.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье
Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Здоровье
Саратовчанки обогнали мужчин по смертности от сердечных заболеваний
Женщины в Саратовской области обогнали мужчин по смертности: в 2018 году доля мужчин от общего числа умерших от сердечно-сосудистых заболеваний составила 45,3%, доля женщин – 54,7%.
Армия и оружие
В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе
Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации в Идлибе, заявили в Минобороны России.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Общество
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
Здоровье
В Челябинской области фельдшеры отказались от забастовки
Фото пресс-службы минздрава Челябинской области Напомним, на прошлой неделе в экстренной службе сложилась конфликтная ситуация.
Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
Политика
МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Космос
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
Общество
Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Экономика
Итальянский банк прогнозирует низкий рост ВВП РФ
За три года общий рост ВВП РФ составит, как посчитал UniCredit, 3,4%. Отмечается, что прогноз UniCredit по российскому ВВП стал наиболее пессимистичным среди банков — инвесторов.