Футбол

Советский спортСоветский спортЙожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России

Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо. В тактическом плане, по игровому стилю украинцы намного выше северного соседа. Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм.
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Сабо: сборная Украины превосходит Россию тактически и по игровому стилю

Чемпионат13:49

Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России

Советский спорт12:02

Экс-тренер сборной Украины уверен в победе над Россией на Евро-2020

Газета.Ru12:38

Сабо объяснил, в чём сборная Украины по футболу превосходит Россию

RT на русском14:37

Сабо: «Сборная России уступает украинцам в тактике и игровом стиле»

ProstoProSport14:26
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Спорт

WADA рекомендовало вновь отстранить Россию от Олимпиады

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 14:10
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.
Известия 15:13
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Общество

Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян

Газета.Ru 10:40
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

РБК 15:19
Музыка

Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
News.ru 23 ноября в 19:00
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК 11:42
Экономика

Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Известия 15:11
Общество

Суд изъял имущество бывшего главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей

В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб. Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано.
Коммерсантъ 12:02
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Семья Игоря Петренко испытывает финансовые трудности

Bimru.ru 02:18
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru вчера в 00:41
Культура

В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»

Областная газета 05:54
Шоу-бизнес

Тимур Батрутдинов во второй раз выгнал Светлану Филию из шоу «План Б»

Вокруг ТВ вчера в 12:30
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не имел в виду ничего плохого, когда назвал Калининградскую область «своей» и указал на ответственность Минска за этот регион с советских времен, заявил РБК губернатор области Антон Алиханов.
РБК 13:01
Общество

На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
РИА Новости 11:11
Футбол

Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого

Спорт-Экспресс вчера в 13:45
Религия

Работа подворья Александрийского Патриархата в Москве приостановлена

По словам отца Игоря, окончательное решение о перспективах работы Александрийского подворья предположительно примет Священный Синод Русской Православной Церкви, заседание которого намечено на конец декабря.
Фома 04:28
Фигурное катание

Авербух назвал чушью требования зрителей отстранить Ягудина от эфира

В понедельник в интернете была опубликована петиция с требованием отстранить Ягудина от работы на Первом канале.
РИА Новости 14:00
Авто

У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег

Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
Автоновости дня 08:33
Экономика

Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России

Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
РИА Новости вчера в 00:00
Общество

Умер советский диссидент, писатель и журналист Михаил Хейфец

Советский диссидент, писатель и журналист Михаил Хейфец умер в Иерусалиме на 86 году, говорится в сообщении "9 канала" (Израиль) со ссылкой на дочь литератора.
Интерфакс 12:24
Происшествия

МВД назвало футбол причиной массовой драки дворников в центре Москвы

ТАСС 11:08
Общество

Медведев оценил возможность освобождения малоимущих россиян от НДФЛ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
RT на русском 13:23
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 15:09
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Происшествия

Подозреваемого в нападении на детского врача в Пскове задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с ножом на врача Псковской детской областной больницы, сообщает пресс-служба областного управления СК.
РИА Новости 12:24
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:00
Политика

Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора

Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
RT на русском 06:11
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv 06:47
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