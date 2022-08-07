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Junge Welt: экономические санкции Запада оказали услугу России

Экономические санкции западных стран дали обратный эффект и оказали услугу России.
RT на русском
«Западные санкции не только сделали Москву экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счет роста цен на энергоносители», – пояснил он.
Профиль
Когда Вашингтон заморозил все российские счета в долларах и евро, Москва вышла из долларовой системы и перевела оплату за нефть, газ, титан и алюминий в рубли.
Московский Комсомолец
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
РИА Новости

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