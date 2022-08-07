RT на русскомJunge Welt: экономические санкции Запада оказали услугу РоссииЭкономические санкции западных стран дали обратный эффект и оказали услугу России.RT на русском«Западные санкции не только сделали Москву экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счет роста цен на энергоносители», – пояснил он.ПрофильКогда Вашингтон заморозил все российские счета в долларах и евро, Москва вышла из долларовой системы и перевела оплату за нефть, газ, титан и алюминий в рубли.Московский КомсомолецПосле начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомЭкономика сегодняПолитическая ЭкспертизаКомсомольская правдаLife.ruГазета.RuЦарьградНовостной фронтВечерняя МоскваИзвестияАргументы и ФактыНародные новостиМолваПолитика СегодняНациональная служба новостейАбзацТК ЗвездаПятый каналПолитРоссияПодробнее о событииJunge Welt: экономические санкции Запада оказали услугу РоссииRT на русском05:11Junge Welt: Западные антироссийские санкции оказали услугу ПутинуLife.ru05:23Jungle Welt заявила, что экономические санкции Запада оказали услугу России и ПутинуLenta.ru05:14Эксперт Jungle Welt Хадсон отметил, что экономические санкции Запада оказали услугу РоссииИзвестия05:59Junge Welt: экономические санкции Запада оказали услугу ПутинуГазета.Ru05:04Junge Welt: санкции Запада против России оказали услугу Владимиру ПутинуФАН04:52Экс-финансист Уолл-стрит Хадсон объяснил в Junge Welt, как санкции оказали услугу ПутинуРИА Новости04:21Показать ещёОценить1KПоделиться