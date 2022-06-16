В свою очередь премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке отметил, что если правительство не даст гарантий в отношении снабжения, рабочих мест и цен, то стоит завести разговор «о том нужно ли вводить эмбарго на российскую нефть».
Компания Lucid Motors с 2020 года реализует электрические седаны Air — на авторынке США данная модель конкурирует с Tesla Model S. Как и большая часть таких электрокаров, Air обновляется «по воздуху», однако при загрузке последней версии ПО возникли проблемы: у одного из водителей автомобиля буквально превратился в «кирпич», как это обычно говорят про смартфоны.