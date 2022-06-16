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Junge Welt: прекращение поставок нефти из России ставит под удар тысячи рабочих мест в ФРГ

Прекращение поставок нефти из России ставит под удар тысячи рабочих мест в ФРГ.
Lenta.ru
Издание сообщает
, что в городе Шведт-на-Одере, федеральная земля Бранденбург, с 1 января 2023 года нефтеперегонный завод должен прекратить перерабатывать российское сырьё.
Life.ru
Автор статьи сообщает, что работы лишатся 1,2 тысячи человек на самом комбинате, две тысячи в смежных предприятиях, а также несколько десятков тысяч по всей Восточной Германии.
Lenta.ru
В свою очередь премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке отметил, что если правительство не даст гарантий в отношении снабжения, рабочих мест и цен, то стоит завести разговор «о том нужно ли вводить эмбарго на российскую нефть».
Московский Комсомолец

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Junge Welt: прекращение поставок нефти из России ставит под удар тысячи рабочих мест в ФРГ
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