Да и в целом введение максимально тяжелых санкций для России верится с трудом. Следовательно, с начала недели российская валюта начнет отыгрывать рост цен на нефть, который не смогла воспользоваться ранее.

С чего всё началось К 19 марта рубль отыграет потери и устремится к новым высотам Специально для "Российской газеты" Руслан Пичугин, основатель инвестиционного клуба Frendex, оценил возможные последствия от этих факторов и дал оптимистический прогноз по курсам валют: - Рост стоимости нефти более чем на 6 процентов отразился недельным снижением курса рубля против доллара на 0,2 процента. Российская газета 22:00