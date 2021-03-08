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Российская газета
Российская газета

К 19 марта рубль отыграет потери и устремится к новым высотам

Да и в целом введение максимально тяжелых санкций для России верится с трудом. Следовательно, с начала недели российская валюта начнет отыгрывать рост цен на нефть, который не смогла воспользоваться ранее.В источнике
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К 19 марта рубль отыграет потери и устремится к новым высотам

Специально для "Российской газеты" Руслан Пичугин, основатель инвестиционного клуба Frendex, оценил возможные последствия от этих факторов и дал оптимистический прогноз по курсам валют: - Рост стоимости нефти более чем на 6 процентов отразился недельным снижением курса рубля против доллара на 0,2 процента.
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