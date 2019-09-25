Футбол

Газета.RuГазета.RuКАМАЗ — Спартак 0:1 (1-й тайм)

КАМАЗ — Спартак
1 – 1
1-й тайм
Кубок России, 1/16 Финала
22′
Эсекиэль Понсе
Давид Караев
24′
Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин высказался по поводу перспектив наставника московского "Спартака" Олега Кононова в случае неудачи в кубковом матче против "КАМАЗа".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Аршавин: «Если „Спартак“ сегодня проиграет, то Кононову лучше не возвращаться в Москву»

Sport24.ru11:01

Аршавин: «Если „Спартак“ проиграет „КАМАЗу“, то Кононову лучше не возвращаться в Москву»

Sport.ru10:59

Аршавин: в случае поражения Кононову лучше остаться поработать на заводе «КамАЗ»

Чемпионат10:14

Андрей Аршавин: «Если „Спартак“ проиграет, Кононову лучше остаться поработать на заводе „КАМАЗ“»

Спорт-Экспресс10:22

Андрей Аршавин: «Если „Спартак“ проиграет, то Кононову лучше остаться поработать на заводе „КамАЗ“»

Sports.ru09:30

Андрей Аршавин: «Если „Спартак“ проиграет „КАМАЗу“, Кононову лучше не возвращаться в Москву»

Матч ТВ08:36

Андрей Аршавин: «Если „Спартак“ проиграет „КАМАЗу“, Кононову лучше не возвращаться в Москву»

Sportbox.RU08:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
Происшествия

Задержан генерал МВД РФ Мельников за вымогательство 100 млн рублей

BFM.ru 09:08
Политика

Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
Здоровье

Увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга онкоцентра Блохина не планируют

Администрация Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина не планирует увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Москва 24 09:55
Происшествия

Стойка шасси загорелась при посадке у пассажирского Boeing в Барнауле

ТАСС 11:13
Политика

ЦИК намерен признать работу избиркома Петербурга неудовлетворительной

ЦИК РФ планирует признать неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге, следует из проекта постановления.
РИА Новости 04:34
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Экономика

Путин заявил, что ЦБ «подкрутил» инфляцию

Президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране можно отчасти объяснить "подкруткой" ЦБ макроэкономических показателей.
Газета.Ru 11:09
Политика

Германия получила послание Путина по РСМД

В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 09:18
Политика

Россия прокомментировала стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 11:14
Финансы

Минфин поддержал идею отрицательных ставок по валютным депозитам

Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте и видит в этом одну из мер, направленных на дедолларизацию банковской системы.
Российская газета 07:57
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии повысилась на 27%

В период с 16 по 22 сентября 16 852 жителя Удмуртии обратились в медицинские учреждения с жалобами на ОРВИ, это на 27% больше, чем неделей ранее, сообщает Управление Роспотребнадзора по УР.
ИжевскИнфо.РУ 05:45
Общество

Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России

Легализация многоженства по всей России позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
РИА Новости 10:41
Политика

Путин заявил о сбоях в регионах перед отопительным сезоном

При подготовке к отопительному сезону некоторые регионы столкнулись со сбоями, заявил президент Владимир Путин во время совещания с правительством.
РБК 09:37
Происшествия

В Подмосковье возле газопровода нашли пакеты со взрывчаткой

Интерфакс 07:53
Происшествия

Польский военнослужащий застрелил украинского солдата

Lenta.ru 06:01
Космос

С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»

Известия 10:30
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова раскрыла дату родов

Многие подписчицы Решетовой решили, что она сообщает о том, что роды пройдут в тот же день.
Телепрограмма 05:51
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке

Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Политика

Жена Зеленского явилась на обед первых леди в жилетке на голое тело

ТВ Центр 10:50
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк написала завещание

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform 02:31
Происшествия

Судно с российскими моряками село на мель в Швеции

Грузовое судно BalticCarrier с российским экипажем село на мель у берегов Швеции. Об этом сообщил местный телеканал SVT.
Вечерняя Москва 04:52
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери

В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу.
Телепрограмма вчера в 10:01
Общество

Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Кино

Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»

Известия 08:02
Происшествия

В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер

RT на русском 05:30
Политика

Лавров обсудил с Зеленским урегулирование в Донбассе

Глава МИД России Сергей Лавров провел краткую беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
РЕН ТВ 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное