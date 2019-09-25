Футбол
Газета.RuКАМАЗ — Спартак 0:1 (1-й тайм)
Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин высказался по поводу перспектив наставника московского "Спартака" Олега Кононова в случае неудачи в кубковом матче против "КАМАЗа".
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Политика
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ЦИК намерен признать работу избиркома Петербурга неудовлетворительной
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РИА Новости 04:34
Общество
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Газета.Ru 07:51
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Газета.Ru 11:09
Политика
Германия получила послание Путина по РСМД
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Lenta.ru 11:14
Финансы
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Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте и видит в этом одну из мер, направленных на дедолларизацию банковской системы.
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Здоровье
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Легализация многоженства по всей России позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
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Многие подписчицы Решетовой решили, что она сообщает о том, что роды пройдут в тот же день.
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Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
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Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
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В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер
RT на русском 05:30
Политика
Лавров обсудил с Зеленским урегулирование в Донбассе
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