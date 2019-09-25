Футбол

Газета.RuГазета.RuКАМАЗ — Спартак 1:2

КАМАЗ — Спартак
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
22′
Эсекиэль Понсе
Давид Караев
24′
76′
Эсекиэль Понсе
Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин высказался по поводу перспектив наставника московского "Спартака" Олега Кононова в случае неудачи в кубковом матче против "КАМАЗа".
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Аршавин: в случае поражения Кононову лучше остаться поработать на заводе «КамАЗ»

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Андрей Аршавин: «Если „Спартак“ проиграет „КАМАЗу“, Кононову лучше не возвращаться в Москву»

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