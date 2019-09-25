Футбол
Газета.RuКАМАЗ — Спартак 1:2
|22′
Эсекиэль Понсе
Давид Караев
|24′
|76′
Эсекиэль Понсе
Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин высказался по поводу перспектив наставника московского "Спартака" Олега Кононова в случае неудачи в кубковом матче против "КАМАЗа".
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