Футбол
Чемпионат«КАМАЗ» — «Спартак»: прогноз Нобеля Арустамяна на встречу Кубка России
Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20 «КАМАЗ» — «Спартак». Ставка: победа «Спартака» и меньше 3 мячей в матче за 3.61.
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Нобель Арустамян: «„Спартак“ обязан проходить „КАМАЗ“, надо смотреть на вещи объективно»
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