Футбол
Татар-информ«КАМАЗ» после первого тайма не проигрывает «Спартаку»
В проходящем в Набережных Челнах матче 1/16 финала Кубка России местный «КАМАЗ» принимает столичный «Спартак». После первого тайма счет в игре равный, 1:1. Гости очень агрессивно стартовали при громогласной поддержке переполненной фанатами красно-белых трибуны.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
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Россия не собирается расширять список поставщиков газа на Украину
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
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Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
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Путин обсудит с правительством меры для повышения доходов населения
Президент РФ Владимир Путин проведет рабочее совещание с членами правительства по повышению доходов россиян.
ФАН вчера в 21:18
Политика
Клинтон поддержала импичмент, назвав Трампа предателем
Политик призвала коллег действовать Бывший государственный секретарь, кандидат в президенты США в 2016-м году Хилари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента в отношении действующего лидера страны Дональда Трампа.
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Ученые провели эксперимент: когда к птичьему гнезду приближался незнакомый пернатым человек, включалась запись предупреждающего крика галки, или «контактного крика» (без нот, сообщающих об опасности).
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В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.
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Соловьев призвал ввести санкции против Украины после выступления Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
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Петров обнимался с Милославской на премьере сериала «Триада»
В Москве состоялась закрытая премьера сериала «Триада», создателем которого выступил Семен Слепаков.
Телепрограмма 02:11
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Футбол
Алания — ЦСКА 1:3
В матче 1/16 финала ЦСКА во Владикавказе победил "Аланию" – 3:1. Два гола забил Такума Нисимура.
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Общество
Приставам разрешат взламывать квартиры россиян
Судебным приставам могут разрешить взламывать двери в квартиры для проведения проверок.
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В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
В НАТО считают, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.
RT на русском 11:36
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Официально устройство Xiaomi Mi Mix Alpha будет анонсирован вместе с другими достижениями корпорации из Поднебесной, смартфоном Xiaomi Mi 9 Pro, телевизором Mi TV Pro, оболочкой MIUI 11, и рядом других технологических девайсов.
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С Байконура стартовала последняя в серии ракета «Союз-ФГ»
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Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
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Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
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Наука
Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции
Naked Science вчера в 16:28
Происшествия
Первый заместитель главы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
Первый заместитель главы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела Следственное управление (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика.
Коммерсантъ 11:17
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Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации
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Трамп призвал страны мира отказаться от глобализма
Президент США Дональд Трамп призвал страны мира отказаться от глобализма в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, 24 сентября передает агентство Reuters.
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В Глазго прошли похороны бывшего футболиста «Зенита» Риксена
В Глазго прошли похороны экс-футболиста санкт-петербургского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксена, сообщает Франс Пресс.
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Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Происшествия
У нефтепровода в Подмосковье нашли пакеты со взрывчаткой
РИА Новости 10:10