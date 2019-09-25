Футбол

Татар-информТатар-информ«КАМАЗ» после первого тайма не проигрывает «Спартаку»

В проходящем в Набережных Челнах матче 1/16 финала Кубка России местный «КАМАЗ» принимает столичный «Спартак». После первого тайма счет в игре равный, 1:1. Гости очень агрессивно стартовали при громогласной поддержке переполненной фанатами красно-белых трибуны.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«КАМАЗ» после первого тайма не проигрывает «Спартаку»

Татар-информ12:42

«КАМАЗ» - «Спартак» - 1:1: Понсе и Караев обменялись голами. ВИДЕО

Sport.ru12:29

«КАМАЗ» перед матчем со «Спартаком» разгромил тольятинскую «Ладу»

Вечерние Челны23 сентября в 00:27

Правильно ли назначен пенальти в ворота «Спартака»?

Спорт-Экспресс12:25

Счет в матче ФК КАМАЗ – «Спартак» открыли москвичи, челнинцы пробили пенальти

БИЗНЕС Online11:54

«КАМАЗ» забил в ворота «Спартака» спустя 22 года

Реальное время12:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
Политика

Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины

РБК 09:53
Политика

Россия не собирается расширять список поставщиков газа на Украину

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
Суть событий вчера в 15:18
Происшествия

У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом

Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Политика

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Политика

Путин обсудит с правительством меры для повышения доходов населения

Президент РФ Владимир Путин проведет рабочее совещание с членами правительства по повышению доходов россиян.
ФАН вчера в 21:18
Политика

Клинтон поддержала импичмент, назвав Трампа предателем

Политик призвала коллег действовать Бывший государственный секретарь, кандидат в президенты США в 2016-м году Хилари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента в отношении действующего лидера страны Дональда Трампа.
SM News 10:56
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули от России на «Оскар»

Москва 24 вчера в 13:09
Происшествия

У Boeing 767 загорелась стойка шасси при посадке в Барнауле

Известия 10:55
Наука

Галки передают сородичам информацию об опасных людях

Ученые провели эксперимент: когда к птичьему гнезду приближался незнакомый пернатым человек, включалась запись предупреждающего крика галки, или «контактного крика» (без нот, сообщающих об опасности).
Инфо24 вчера в 22:35
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.
ТАСС 11:21
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Политика

Соловьев призвал ввести санкции против Украины после выступления Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Кино

Петров обнимался с Милославской на премьере сериала «Триада»

В Москве состоялась закрытая премьера сериала «Триада», создателем которого выступил Семен Слепаков.
Телепрограмма 02:11
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости вчера в 08:00
Футбол

Алания — ЦСКА 1:3

В матче 1/16 финала ЦСКА во Владикавказе победил "Аланию" – 3:1. Два гола забил Такума Нисимура.
Бомбардир.ру 12:52
Общество

Приставам разрешат взламывать квартиры россиян

Судебным приставам могут разрешить взламывать двери в квартиры для проведения проверок.
Lenta.ru 06:33
Политика

В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

В НАТО считают, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.
RT на русском 11:36
Гаджеты

Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha

Официально устройство Xiaomi Mi Mix Alpha будет анонсирован вместе с другими достижениями корпорации из Поднебесной, смартфоном Xiaomi Mi 9 Pro, телевизором Mi TV Pro, оболочкой MIUI 11, и рядом других технологических девайсов.
OAnews вчера в 10:21
Космос

С Байконура стартовала последняя в серии ракета «Союз-ФГ»

Коммерсантъ 10:30
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Общество

Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР

Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Наука

Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции

Naked Science вчера в 16:28
Происшествия

Первый заместитель главы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела

Первый заместитель главы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела Следственное управление (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика.
Коммерсантъ 11:17
Политика

Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Политика

Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации

РИА Новости 03:51
Политика

Трамп призвал страны мира отказаться от глобализма

Президент США Дональд Трамп призвал страны мира отказаться от глобализма в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, 24 сентября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 11:49
Происшествия

Следователь по делу актера Устинова решил уволиться

РБК 12:15
Футбол

В Глазго прошли похороны бывшего футболиста «Зенита» Риксена

В Глазго прошли похороны экс-футболиста санкт-петербургского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксена, сообщает Франс Пресс.
РИА Новости 11:39
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Происшествия

У нефтепровода в Подмосковье нашли пакеты со взрывчаткой

РИА Новости 10:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Давид Караев
Российский футболист
Российский футболист
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное