В проходящем в Набережных Челнах матче 1/16 финала Кубка России местный «КАМАЗ» принимает столичный «Спартак». После первого тайма счет в игре равный, 1:1. Гости очень агрессивно стартовали при громогласной поддержке переполненной фанатами красно-белых трибуны.

«КАМАЗ» после первого тайма не проигрывает «Спартаку»

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