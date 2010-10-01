Ультрас «Спартака» сожгли всего два файера и больше ничем негативным не отметились. Но речь не о болельщиках москвичей. В этот вечер праздник футбола был устроен для домашнего зрителя и поклонники "КАМАЗа" не подвели свой клуб.

«КАМАЗ» проиграл «Спартаку», но снова заразил Челны футболом

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