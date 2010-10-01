Общество
Chelny-biz.ru«КАМАЗ» проведет годовое общее собрание акционеров заочно
Годовое общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» пройдет в форме заочного голосования 30 июня. Такое решение принял совет директоров компании. Ранее принятое решение о созыве общего собрания 26 июня в здании ИТ-парка отменено.
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Общество
Сотрудники склада сети алкомаркетов заразились коронавирусом
Екатеринбург, 16 мая 2020, 21:16 — REGNUM В Екатеринбурге на складе сети магазинов «Красное и белое» введены карантинные мероприятия.
REGNUM 16 мая в 14:16
Футбол
Дублёры «Алтын асыра» забили шесть мячей в ворота «Ахала»
В заключительном матче 9-го тура молодежного первенства Туркменистана, резервисты ашхбадского «Алтын асыра» в гостевом матче на футбольном поле в Аннау разгромили дублирующий состав «Ахала» — 6:2. Для молодых «связистов» этот успех стал девятым кряду, с 27 очками они укрепили свои позиции на вершине турнирной таблицы первенства.
Turkmenportal вчера в 15:22
Авто
В челябинском лесу нашли 56 новых Toyota Camry
В Челябинске местные жители обнаружили у озера Смолино стоянку с 56 седанами Toyota Camry.
Журнал Авто.ру 06:45
Общество
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Регион 64 вчера в 05:09
Экономика
ВВП России в апреле рухнул на треть
По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.
Вести.Ru 02:52
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online вчера в 08:19
Недвижимость
Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи
В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья.
Lenta.ru вчера в 11:42
Политика
Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри
Киев, 19 мая 2020, 14:18 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, по его словам, экс-президент Украины Пётр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, сообщил 19 мая телеканал 112.ua.
REGNUM 07:18
Единоборства
Боец Харитонов согласился на боксерский поединок с Майком Тайсоном
Российский боец смешанных единоборств, выступающий в тяжелой весовой категории Сергей Харитонов согласился на бой по правилам бокса с легендой и экс-чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном.
BetOn 08:45
Общество
Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита
На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
Наука
Студент из Оренбурга разработал обеззараживатель воздуха
NewInform 05:14
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Футбол
Футболист московского «Динамо» Евгеньев заразился коронавирусом
Московский футбольный клуб "Динамо" сообщил о нескольких случаях заражения коронавирусной инфекцией в команде, в активной форме COVID-19 выявлен у защитника Романа Евгеньева.
РИА Новости 08:33
Общество
В Минобрнауки рассказали о формате вступительных экзаменов в вузах
«Согласно приказу Минобрнауки России от 3 апреля 2020 г. № 547, проведение дополнительных вступительных испытаний в вузах в 2020 году будет осуществляться с применением дистанционных технологий», — приводит сайт стопкоронавирус.рф ответ Минобрнауки России.
Городовой 08:11
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
Хоккей
Ковальчук мог пропустить финал с Канадой, а Овечкин играл в тройке мечты. 12 лет победе сборной России в Квебеке
12 лет назад сборная России выиграла золото чемпионата мира в Квебеке.
Sport24.ru вчера в 13:00
Политика
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
Политика
Медведев анонсировал корректировку идеологии «Единой России»
Председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев сообщил, что партия будет вносить изменения в идеологию и предвыборную платформу.
Коммерсантъ 08:40
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Происшествия
На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57
Футбол
«Ювентус» отказался продавать Де Лигта «Барселоне»
«Ювентус» отказался продавать в «Барселону» защитника Маттейса Де Лигта.
Матч ТВ 08:35
Общество
Туристы обнаружили на Приполярном Урале огромную пирамиду
Свердловские туристы обнаружили необычную находку на Приполярном Урале.
Вести.Ru 08:48
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Единоборства
Оверим надеется на титульный бой в UFC после победы над Харрисом
Боец смешанных единоборств из Нидерландов Алистар Оверим заявил, что хочет получить еще один титульный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) после победы над американцем Уолтом Харрисом.
РИА Новости 17 мая в 04:05