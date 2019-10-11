Политика

RT на русскомRT на русскомКБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году

Крупнейшие разработчики вертолётов России конструкторское бюро «Миль» и «Камов» будут объединены в Национальный центр вертолётостроения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Вертолёты России» (входит в «Ростех»).
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Вертолеты России» объединят два своих конструкторских бюро в центр вертолетостроения

Коммерсантъвчера в 22:46

«Вертолеты России» объединят КБ Миля и Камова в центр вертолетостроения

РИА Новостивчера в 20:37

КБ Миля и Камова объединят в Национальный центр вертолетостроения к 2022 году

ТАССвчера в 18:01

ОКБ «Миля» и «Камова» объединят к 2022 году

Московский Комсомолецвчера в 18:50

«Вертолеты России» объединят легендарные конструкторские бюро Миля и Камова

Ведомостивчера в 18:38

КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году

RT на русскомвчера в 18:23

Двух крупнейших разработчиков вертолетов в России объединят в единый Национальный центр

Эхо Москвывчера в 20:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 00:16, Ашберн
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики

Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,1%, до 2,5%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09 октября в 01:16
Происшествия

Власти Саратова подтвердили смерть пропавшей школьницы

Российская газета вчера в 19:50
Кино

Marvel может снять полностью женское супергеройское кино

Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Дни24 вчера в 04:08
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости вчера в 08:44
Здоровье

Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина

Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Гаджеты

Появились новые рендеры iPhone SE 2

Аналитик Мин-Чи Куо поделился прогнозами насчет новых продуктов Apple. По его словам, iPhone SE 2 представят в 2020 году.
iReactor вчера в 23:56
Единоборства

Александр Усик нокаутировал маскота «Чикаго Буллс»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик накануне посетил тренировку команды НБА «Чикаго Буллс», которая продолжает подготовку к старту сезона в НБА.
Sports.ru вчера в 03:14
Политика

Шаманов обвинил правительство в игнорировании нужд армии

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обвинил правительство в игнорировании потребностей армии.
Газета.Ru вчера в 02:00
Политика

Рыбаки заявили о потере более ₽150 млрд из-за морской границы с США

Сколько потеряли рыбаки из-за морской границы с США Первые оценки потерь российских рыбаков из-за действия соглашения Шеварднадзе — Бейкера Счетная палата сделала в 2003 году, документ охватывал период 1991 – 2002 годов.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж

МВД и ФСБ задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации схемы, по которой за рубеж было выведено более 1 млрд рублей.
RT на русском вчера в 23:49
Происшествия

В Екатеринбурге в массовом ДТП с фурой погиб водитель ВАЗ-21061

Как выяснилось, автокатастрофа произошла накануне на ЕКАД.
Evo-rus.com вчера в 23:48
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Футбол

Как сборная России по футболу разгромила Шотландию

RT на русском вчера в 18:28
Общество

В Самарской области многодетного отца хотят лишить родительских прав из-за отсутствия телевизора

Ивана Сидорова вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних и обвинили в неисполнении родительских обязанностей, сообщает «ФедералПресс».
Говорит Москва вчера в 09:55
Политика

Якутский шаман снова идет на Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru вчера в 12:15
Общество

Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Происшествия

В Бузулуке у церкви священник выстрелил в человека

9 октября на территории у Спасо-Преображенского мужского монастыря в Бузулуке произошла стрельба.
Оренбургская неделя вчера в 08:30
Авто

В России подешевели авто на вторичном рынке впервые за год

В России впервые за 2019 год подешевели автомобили с пробегом.
Автоновости дня 09 октября в 02:24
Шоу-бизнес

Преобразившаяся Надежда Бабкина помолодела на 20 лет

Подписчики завалили артистку комплиментами, и сошлись во мнении, что в таком образе Бабкина выглядит лет на 20 моложе реального возраста.
Bimru.ru вчера в 08:12
Политика

Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами

Известия вчера в 08:17
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости вчера в 08:24
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Происшествия

Бывший владелец Уралтрансбанка скончался в Лондоне

В Лондоне скончался Валерий Заводов, бывший владелец и глава Уралтрансбанка — об этом сообщает Лента со ссылкой на источники, близкие к окружению банкира.
Интермонитор.ру вчера в 10:14
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Происшествия

Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка

В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru вчера в 03:55
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой

Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Известия вчера в 12:53
Здоровье

Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом

По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).
РБК 00:00
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Кино

Disney нашел актера на роль краба в «Русалочке»

Газета.Ru 09 октября в 08:21
Наука

В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Комментарии
Главное