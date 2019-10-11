Политика
RT на русскомКБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году
Крупнейшие разработчики вертолётов России конструкторское бюро «Миль» и «Камов» будут объединены в Национальный центр вертолётостроения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Вертолёты России» (входит в «Ростех»).
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«Вертолеты России» объединят два своих конструкторских бюро в центр вертолетостроения
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