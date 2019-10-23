РПЛ
Нева СпортКДК РФС дисквалифицировал Анюкова на два матча
Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Анюков не поможет команде в двух ближайших матчах. Как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, футболист дисквалифицирован на две игры за свое удаление в матче тринадцатого тура РПЛ против «Оренбурга».
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Армия и оружие
Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.
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Представленная на МАКС-2019 модель тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" соответствует его серийному облику, сообщил сотрудник КБ Сухого.
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
Общество
Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно
23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад.
Происшествия
СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД
Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
Гаджеты
В России дан старт предзаказам на смартфон Sony Xperia 5
Как сообщает ToDay News Ufa источник, смартфон, который анонсируют представители компании Sony не так уж оригинален.
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Медики назвали причины появления камней в почках
Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Армия и оружие
Российские стратеги прилетели в ЮАР
В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
Армия и оружие
В Донбассе скончался боевик, участвовавший в обстрелах мирных жителей
В среду, 23 октября, в Донбассе скончался артиллерист Национальной гвардии Украины Антыков.
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Помпео встретился с главой ПЦУ Епифанием
Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Думенко).
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вырвала у Ольги Бузовой победу в номинации «Прорыв года»
Ксения Собчак вырвала победу у Ольги Бузовой в номинации «Прорыв года» на вручении 10-й ежегодной премии журнала Moda Topical, которое состоялось в Москве 22 октября.
Общество
Украинцев признали самыми бедными в Европе
"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 — ниже среднего показателя по Европе", — говорится в исследовании.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Общество
Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег
Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ФОМС на 2020–2022 годы
Государственная дума приняла в первом чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020–2022 годы, который внесло правительство.
Происшествия
В Костроме бронемашина врезалась в легковой автомобиль
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Футбол
Слуцкий поссорился с футболистом «Витесса»
Полузащитник "Витесса" Ришедли Базур ввязался в конфликт с наставником Леонидом Слуцким на тренировке команды.
Армия и оружие
В Кремле заявили о предательстве США курдов в Сирии
США были самыми близкими союзниками курдов в Сирии, а потом бросили их, чуть ли не вынудив воевать с армией Турции.
Шоу-бизнес
В Сети появилось ранее не публиковавшееся видео Юлии Началовой
Анна Исаева, бывшая пиар-директор российской певицы и актрисы Юлии Началовой, выложила в своем Instagram ранее никогда не публиковавшееся видео артистки, записанное за три месяца до ее смерти.
Футбол
«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Общество
Ученые опровергли пользу популярного способа оздоровления в старости
Немецкие ученые провели исследование и опровергли пользу популярного способа оздоровления.
Спорт
Чемпионка Паралимпиады Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии
В 2012 году Верворт стала чемпионкой Паралимпийских игр в Лондоне в гонках на колясках.
Наука
Ученый-биолог из России отредактирует человеческую яйцеклетку
Российский ученый-биолог Денис Ребриков приступил к экспериментам по редактированию генов в человеческой яйцеклетке.
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Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
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Футбол
Появилось фото футболки сборной России на Евро-2020
В Сети появилось фото новой эксклюзивной футболки национальной команды России на чемпионат Европы – 2020, сообщает Footy Headlines.