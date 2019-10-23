Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Анюков не поможет команде в двух ближайших матчах. Как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, футболист дисквалифицирован на две игры за свое удаление в матче тринадцатого тура РПЛ против «Оренбурга».

КДК РФС дисквалифицировал Анюкова на два матча

Армия и оружие Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Происшествия СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Здоровье Медики назвали причины появления камней в почках Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.

Политика Помпео встретился с главой ПЦУ Епифанием Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Думенко).

Происшествия Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.

Общество Украинцев признали самыми бедными в Европе "Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 — ниже среднего показателя по Европе", — говорится в исследовании.

Общество Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.

Футбол Слуцкий поссорился с футболистом «Витесса» Полузащитник "Витесса" Ришедли Базур ввязался в конфликт с наставником Леонидом Слуцким на тренировке команды.

Шоу-бизнес В Сети появилось ранее не публиковавшееся видео Юлии Началовой Анна Исаева, бывшая пиар-директор российской певицы и актрисы Юлии Началовой, выложила в своем Instagram ранее никогда не публиковавшееся видео артистки, записанное за три месяца до ее смерти.