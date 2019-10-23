РПЛ

Нева СпортНева СпортКДК РФС дисквалифицировал Анюкова на два матча

Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Анюков не поможет команде в двух ближайших матчах. Как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, футболист дисквалифицирован на две игры за свое удаление в матче тринадцатого тура РПЛ против «Оренбурга».
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