Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера самарских «Крыльев Советов» Миодрага Божовича по итогам матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

КДК РФС дисквалифицировал Божовича на пять матчей РПЛ

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