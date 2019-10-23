РПЛ
RT на русскомКДК РФС дисквалифицировал Божовича на пять матчей РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера самарских «Крыльев Советов» Миодрага Божовича по итогам матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
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Политика
Трамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
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Известия вчера в 05:53
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Китайская компания Xiaomi уменьшила цену на свой флагманский смартфон.
ToDay News Ufa 13:01
Футбол
«Ротор» победил «Луч» со счетом 2:0
Волгоградская правда 14:00
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Две легковушки столкнулись в Вологодской области, три человека погибли. В одном из автомобилей полицейские обнаружили животных.
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