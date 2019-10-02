с чего всё началось

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал КАМАЗ из Набережных Челнов провести один домашний матч Кубка России на нейтральном поле по итогам инцидента с фанатами московского «Спартака» на игре 1/16 финала турнира.

КДК РФС наказал КАМАЗ за инцидент с фанатами «Спартака»

Финансы Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.

Политика Путин заявил о готовности продлить на год газовый контракт с Украиной Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор, заявил президент РФ Владимир Путин.

Наука От Антарктиды откололся айсберг размером с Санкт-Петербург От ледника Эймери в Восточной Антарктиде откололся крупнейший за 50 лет айсберг.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидин, сообщили в Росздравнадзоре.

Политика Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК РФ Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Культура В Москве прошло прощание с Марком Захаровым В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.

Политика Борис Джонсон пообещал направить ЕС предложения по Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение нескольких дней правительство направит в Брюссель пакет предложений по изменению соглашения о Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.

Политика Яценюк может вернуться в правительство Украины, узнали СМИ Экс-премьер Украины Арсений Яценюк может стать первым вице-премьером в правительстве Алексея Гончарука, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в правительстве страны.

Политика В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера» Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко пояснил, что подписания "формулы Штайнмайера" в Минске не было.

Спорт День Х для Шубенкова. Наш чемпион мира намерен вернуть свой титул Сегодня нейтральная российская команда может пополнить медальный счет Шубенкову предстоит решить крайне сложную задачу.

Политика Песков прокомментировал назначение бывшего главы ДНР мэром Элисты Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что назначение бывшего главы ДНР Дмитрия Трапезникова мэром Элисты является решение руководителя региона и комментарии об этом лучше получать именно у него.

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

Политика В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».

Политика Песков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.

Гаджеты Samsung готовит первый в мире планшет с 5G Что касается параметров, вряд ли Galaxy Tab S6 5G будет чем-то отличаться от обычной версии, кроме наличия модема для работы в сетях пятого поколения.

Политика Борис Джонсон сравнил лидера оппозиции с Константином Черненко Джонсон раскритиковал Корбина за неспособность быть лидером оппозиции, так как тот отказывается проголосовать за вотум недоверия правительству и провести новые выборы.

Здоровье Врачи рассказали, о чем предупреждает «дергающийся» глаз Если тик приводит к смыканию век или в процесс вовлекаются другие части лица, необходимо как можно быстрее обратиться в больницу.