Футбол

RT на русскомRT на русскомКДК РФС наказал КАМАЗ за инцидент с фанатами «Спартака»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал КАМАЗ из Набережных Челнов провести один домашний матч Кубка России на нейтральном поле по итогам инцидента с фанатами московского «Спартака» на игре 1/16 финала турнира.
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«За необеспечение безопасности на стадионе КАМАЗ оштрафован на 100 тыс. рублей, КДК обязал КАМАЗ провести один домашний матч Кубка России на нейтральном поле», — цитирует Григорьянца РИА Новости
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