РПЛ
Sport24.ruКДК РФС оштрафовал Мусаева, Кузнецова и Семина
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал тренера «Краснодара» Мурада Мусаева на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны во время матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).
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