РПЛ
News.ruКДК РФС отменил красную карточку игроку «Краснодара» Бергу
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку, показанную нападающему «Краснодара» Маркусу Бергу в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (1:1).
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:02, Вашингтон
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости вчера в 09:30
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Дания одобрила прокладку "Северного потока-2" Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 11:25
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Телеканал 360° вчера в 11:53
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
ТАСС 08:05
Общество
Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская
Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Елена Гаудасинская умерла в среду на 53-м году жизни, сообщается на сайте учреждения.
ТАСС 09:19
Футбол
Геннадий Орлов назвал лучшего вратаря для сборной России
Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что на данный момент лучшим вратарем для сборной России является голкипер ФК «Сочи» Сослан Джанаев, сообщает Sport24.
Петербургский дневник 10:55
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
HBO снимет новый сериал-приквел к «Игре Престолов», посвященный истории Таргариенов. Об этом говорится на сайте телеканала.
iReactor вчера в 23:40
Политика
Болгария не выдала визу российскому дипломату
Болгарские власти не выдали визу военному атташе в посольстве РФ в Софии, передает местное агентство «Фокус» со ссылкой на министерство иностранных дел республики.
Политика Сегодня 12:17
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском 02:08
Футбол
ЦСКА — Уфа 1:0
Московский футбольный клуб ЦСКА огласил стартовый состав команды на матч 1/8 финала Кубка России с «Уфой».
RT на русском 11:29
Футбол
«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль
Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольные клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
News.ru 12:51
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Российская газета 08:02
Политика
Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии
В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Известия 10:53
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия 08:50
Политика
Facebook заявил о блокировке связанных с Пригожиным аккаунтов
В Facebook и Instagram заблокировали три сети аккаунтов, страниц и групп за вмешательство в дела африканских государств, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Натаниэля Глейхера.
Коммерсантъ 12:13
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Общество
Открылась вакансия мечты с зарплатой более двух миллионов рублей
Британская компания Wowcher, позволяющая клиентам совершать выгодные покупки, ищет путешественника с зарплатой 25 тысяч фунтов стерлингов в год.
URA.Ru 01:16
Спорт
Александра Бойкова: «Канада – идеальная страна, в которой созданы все условия для хорошей жизни и живут прекрасные люди»
Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала в инстаграме о том, почему ей нравится Канада.
Sports.ru 12:35
Политика
США не позволят России вновь открыть консульство в Сан-Франциско
США не дадут России возобновить работу консульства страны в Сан-Франциско, сообщил первый замгоссекретаря Джон Салливан.
РИА Новости 12:46
Происшествия
В центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества
В центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества, сообщается, что один человек госпитализирован, передает Reuters со ссылкой на полицию.
Lenta.ru 13:49
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
РБК 27 октября в 02:47
Общество
Кузнецова прокомментировала идею об отмене домашних заданий в школе
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что задача школьного образования — не позволять детям лениться, но не перегибать палку с их нагрузкой.
Известия 08:07
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
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