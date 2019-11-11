РПЛ

Vprognoze.ruVprognoze.ruКДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитра

«Высказывания Гончаренко в адрес судей будут рассмотрены на заседании КДК», - говорится в сообщении пресс-службы. Сам матч между ЦСКА и «Сочи» завершился волевой победой армейцев со счётом 3:2. После 16 туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертую строку в турнирном зачете, набрав 30 очков.
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Lenta.ru11 ноября в 12:53

Гончаренко грозит 4-матчевая дисквалификация

Metaratings11 ноября в 04:59
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Компания Skoda представила в Праге четвертое поколение Skoda Octavia. Автомобиль приедет в Россию уже в 2020 году.
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Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
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