РПЛ
Vprognoze.ruКДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитра
Андрей Мостовой
|7′
|16′
Миха Мевля
|18′
Игорь Дивеев
|21′
Вадим Карпов
Дмитрий Полоз
|45′+2′
|52′
Иван Обляков
Сослан Джанаев
|52′
|55′
Федор Чалов
|58′
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
Душан Лагатор
|59′
Эльмир Набиуллин
Павел Шакуро
|60′
Кристиан Нобоа
Никита Бурмистров
|68′
|71′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
|74′
Иван Обляков
Иван Миладинович
Антон Заболотный
|79′
|85′
Никола Влашич
Алан Дзагоев
Федор Кудряшов
|87′
|90′+1′
Кристиян Бистрович
Сочи
Расстановка 5‑3‑2
35
Джанаев
90
Шакуро
25
Новосельцев
9
Заболотный
32
Мевля
13
Кудряшов
15
Цаллагов
94
Лагатор
18
Бурмистров
77
Мостовой
17
Полоз
35
Акинфеев
31
Шарлия
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
25
Бистрович
20
Кучаев
98
Обляков
10
Дзагоев
9
Чалов
7
Ахметов
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
«Высказывания Гончаренко в адрес судей будут рассмотрены на заседании КДК», - говорится в сообщении пресс-службы. Сам матч между ЦСКА и «Сочи» завершился волевой победой армейцев со счётом 3:2. После 16 туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертую строку в турнирном зачете, набрав 30 очков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Мне жены так через день говорили». Аршавин оценил скандальное обращение Гончаренко к судьям
Sport24.ruвчера в 21:05
Сергей Хусаинов: «А кого оскорбил Гончаренко? Обычный мужской разговор. Его просто довели судьи»
Спорт-Экспрессвчера в 09:40
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:37, Ашберн
Хоккей
Сборная России победила команду Онтарио в матче молодёжной Суперсерии
Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, одержала победу над командой Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в четвёртом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.
RT на русском 01:53
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
RT на русском 10 ноября в 09:12
Футбол
Стерлинг исключен из состава сборной Англии из-за конфликта с Гомесом
Сообщается, что Стерлинг решил выяснить отношения с игроком, с которым у него произошел конфликт в ходе матча 12-го тура чемпионата Англии.
Bookmaker-ratings.ru 02:13
Хоккей
Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:42
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Общество
КС РФ счел законным изъятие имущества у друзей и родных коррупционеров
Нормы закона, позволяющие изымать в пользу государства имущество любых лиц, а не только членов семьи коррупционера, не противоречат Конституции России согласно решению Конституционного суда.
REGNUM 01:20
Общество
В Тель-Авиве второй раз за день прозвучали сирены воздушной тревоги
Жители южных районов Тель-Авива второй раз за вторник, 12 ноября, были предупреждены сиреной о ракетном обстреле из сектора Газа.
News.ru 01:15
Гаджеты
Новый MacBook Pro с 16-дюймовым экраном представят в ближайшее время
Американский гигант Apple намерен представить новую модель ноутбука MacBook Pro, оснащенного 16-дюймовым дисплеем.
Rusargument 02:24
Космос
Многоразовая ракета Falcon 9 стартовала с 60 спутниками во Флориде
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома во Флориде с 60 спутниками Starlink.
Газета.Ru вчера в 12:43
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску
Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии. На этот раз атаке подверглись объекты в столице страны Дамаске.
ANNA-News вчера в 22:32
Общество
Назван самый фотографируемый город России
РИА Новости вчера в 19:31
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Армия и оружие
ВСУ получили первые сто ракет для РСЗО «Ольха»
Rusvesna.su 00:25
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru вчера в 16:46
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Происшествия
У петербуржца отобрали 3 миллиона рублей на проспекте Маршала Жукова
Высокий «кавказец» со щетиной на лице несколько раз ударил парня кулаком по лицу и выхватил из рук сумку с 3 миллионами рублей.
Konkretno.ru 01:34
Политика
В Швейцарии предложили вернуть Россию в европейское пространство
Аналитики из Швейцарии призвали Европу наладить отношения с Россией на фоне её всё более тесных связей с КНР.
RT на русском вчера в 23:26
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru 10 ноября в 20:50
Здоровье
В Минздраве назвали смертоносную дозу спиртного
Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина заявила, что жители Европы употребляют спиртное в течение всей недели, а россияне привыкли садиться за стол в выходные и праздники, сообщает RNS.
Уралинформбюро вчера в 23:57
Наука
Лучшее за день. 11 ноября
Галина Калашникова стала второй россиянкой-победительницей международного конкурса «Зеленая химия для жизни».
Индикатор вчера в 17:53
Политика
Глава Минобороны Боливии подал в отставку
Министр обороны Боливии Хавьер Савалета в своём видеообращении к гражданам страны сообщил, что принял решение подать в отставку.
News.ru 02:17
Общество
СК запустил спецпроект по поиску пропавших детей
Следственный комитет РФ открыл на своем сайте рубрику «Внимание, пропал ребенок!», в которой публикуются актуальные сведения о розыске несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.
Аргументы и Факты 02:28
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
РИА Новости вчера в 18:57
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Общество
Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного
Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда 10 ноября в 11:53
Футбол
Климкин призвал футбольных фанатов не позорить Украину перед Россией
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал футбольных фанатов не создавать провокаций.
Pravda.Ru 02:14
Армия и оружие
Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера
Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском 09 ноября в 22:45
Политика
В Стамбуле нашли мертвым основателя «Белых касок»
Тело основателя "Белых касок", бывшего британского военного Джеймса Ле Мезюрье найдено на одной из улиц Стамбула.
Инфорос вчера в 11:38