РПЛ

Vprognoze.ruVprognoze.ruКДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитра

Сочи — ЦСКА
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 10 ноября
Сочи, Стадион «Фишт»
Андрей Мостовой
7′
16′
Миха Мевля
18′
Игорь Дивеев
21′
Вадим Карпов
Дмитрий Полоз
45′+2′
52′
Иван Обляков
Сослан Джанаев
52′
55′
Федор Чалов
58′
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
Душан Лагатор
59′
Эльмир Набиуллин
Павел Шакуро
60′
Кристиан Нобоа
Никита Бурмистров
68′
71′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
74′
Иван Обляков
Иван Миладинович
Антон Заболотный
79′
85′
Никола Влашич
Алан Дзагоев
Федор Кудряшов
87′
90′+1′
Кристиян Бистрович
«Высказывания Гончаренко в адрес судей будут рассмотрены на заседании КДК», - говорится в сообщении пресс-службы. Сам матч между ЦСКА и «Сочи» завершился волевой победой армейцев со счётом 3:2. После 16 туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертую строку в турнирном зачете, набрав 30 очков.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

«Мне жены так через день говорили». Аршавин оценил скандальное обращение Гончаренко к судьям

Sport24.ruвчера в 21:05

«Сочи» – ЦСКА – 2:3, РПЛ, что грозит Виктору Гончаренко за критику судей

Чемпионатвчера в 01:00

Сергей Хусаинов: «А кого оскорбил Гончаренко? Обычный мужской разговор. Его просто довели судьи»

Спорт-Экспрессвчера в 09:40

Андрей Аршавин: «То, что сказал Гончаренко судье, мне жены так через день говорили»

Матч ТВвчера в 21:25

Гончаренко грозит четырехматчевая дисквалификация

Sportbox.RUвчера в 03:12

Тренер ЦСКА высказался о матерной тираде в адрес судей

Lenta.ruвчера в 12:53

Аршавин саркастически прокомментировал слова Гончаренко в адрес судей

Газета.Ruвчера в 22:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:37, Ашберн
Хоккей

Сборная России победила команду Онтарио в матче молодёжной Суперсерии

Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, одержала победу над командой Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в четвёртом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.
RT на русском 01:53
Происшествия

Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе

Известия вчера в 09:09
Общество

Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре

Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
RT на русском 10 ноября в 09:12
Футбол

Стерлинг исключен из состава сборной Англии из-за конфликта с Гомесом

Сообщается, что Стерлинг решил выяснить отношения с игроком, с которым у него произошел конфликт в ходе матча 12-го тура чемпионата Англии.
Bookmaker-ratings.ru 02:13
Хоккей

Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:42
Политика

Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Общество

КС РФ счел законным изъятие имущества у друзей и родных коррупционеров

Нормы закона, позволяющие изымать в пользу государства имущество любых лиц, а не только членов семьи коррупционера, не противоречат Конституции России согласно решению Конституционного суда.
REGNUM 01:20
Общество

В Тель-Авиве второй раз за день прозвучали сирены воздушной тревоги

Жители южных районов Тель-Авива второй раз за вторник, 12 ноября, были предупреждены сиреной о ракетном обстреле из сектора Газа.
News.ru 01:15
Гаджеты

Новый MacBook Pro с 16-дюймовым экраном представят в ближайшее время

Американский гигант Apple намерен представить новую модель ноутбука MacBook Pro, оснащенного 16-дюймовым дисплеем.
Rusargument 02:24
Космос

Многоразовая ракета Falcon 9 стартовала с 60 спутниками во Флориде

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома во Флориде с 60 спутниками Starlink.
Газета.Ru вчера в 12:43
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску

Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии. На этот раз атаке подверглись объекты в столице страны Дамаске.
ANNA-News вчера в 22:32
Общество

Назван самый фотографируемый город России

РИА Новости вчера в 19:31
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Армия и оружие

ВСУ получили первые сто ракет для РСЗО «Ольха»

Rusvesna.su 00:25
Политика

Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru вчера в 16:46
Энергетика

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

У петербуржца отобрали 3 миллиона рублей на проспекте Маршала Жукова

Высокий «кавказец» со щетиной на лице несколько раз ударил парня кулаком по лицу и выхватил из рук сумку с 3 миллионами рублей.
Konkretno.ru 01:34
Политика

В Швейцарии предложили вернуть Россию в европейское пространство

Аналитики из Швейцарии призвали Европу наладить отношения с Россией на фоне её всё более тесных связей с КНР.
RT на русском вчера в 23:26
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru 10 ноября в 20:50
Здоровье

В Минздраве назвали смертоносную дозу спиртного

Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина заявила, что жители Европы употребляют спиртное в течение всей недели, а россияне привыкли садиться за стол в выходные и праздники, сообщает RNS.
Уралинформбюро вчера в 23:57
Наука

Лучшее за день. 11 ноября

Галина Калашникова стала второй россиянкой-победительницей международного конкурса «Зеленая химия для жизни».
Индикатор вчера в 17:53
Политика

Глава Минобороны Боливии подал в отставку

Министр обороны Боливии Хавьер Савалета в своём видеообращении к гражданам страны сообщил, что принял решение подать в отставку.
News.ru 02:17
Общество

СК запустил спецпроект по поиску пропавших детей

Следственный комитет РФ открыл на своем сайте рубрику «Внимание, пропал ребенок!», в которой публикуются актуальные сведения о розыске несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.
Аргументы и Факты 02:28
Происшествия

Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

РИА Новости вчера в 18:57
Общество

ВЦИОМ назвал главные страхи россиян

В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Общество

Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного

Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда 10 ноября в 11:53
Футбол

Климкин призвал футбольных фанатов не позорить Украину перед Россией

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал футбольных фанатов не создавать провокаций.
Pravda.Ru 02:14
Армия и оружие

Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера

Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском 09 ноября в 22:45
Политика

В Стамбуле нашли мертвым основателя «Белых касок»

Тело основателя "Белых касок", бывшего британского военного Джеймса Ле Мезюрье найдено на одной из улиц Стамбула.
Инфорос вчера в 11:38
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное