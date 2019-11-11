РПЛ

ProstoProSportProstoProSportЕгоров отказался комментировать слова Гончаренко, обматерившего судью

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не стал высказываться по поводу слов наставника ЦСКА Виктора Гончаренко, который обматерил главного арбитра встречи 16-го тура РПЛ против «Сочи» Станислава Васильева.
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Осторожно: в тексте могут содержаться спойлеры к сериалу «Мандалорец».В интервью, выпущенном к релизу первого эпизода сериала «Мандалорец», исполнитель главной роли Педро Паскаль рассказал о работе над персонажем и попутно раскрыл имя своего героя.
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В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
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Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
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Политика

Рада в первом чтении приняла законопроект о земельной реформе

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщается на парламентском сайте в среду, 13 ноября.
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Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
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Коломойский призвал восстановить связи между Украиной и Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией.
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Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

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Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый метабренд города, выполненный одним из крупнейших коммуникационных агентств России, SPN Communication, за 7,05 млн руб. Его основой стал бирюзовый круг с названием города внутри, а слоганом — "Создавать великое".
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Жертву историка-расчленителя Соколова застрелили во сне

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Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч первой команды и оштрафован на 50 тысяч фунтов за сообщение в социальных сетях, касающееся товарища по команде Бенджамина Менди.
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Задержан предполагаемый сообщник бывшего мэра подмосковной Истры Андрея Вихарева бизнесмен Алексей Деньгин, также скрывавшийся от следствия, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от Adidas

На прошлой неделе в Москве компания Adidas презентовала новую форму для сборной России по футболу.
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Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

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Медведев проиграл Надалю на итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю на групповом этапе итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
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Посольство РФ направило в МИД Великобритании ноту

Посольство РФ направило в МИД Великобритании ноту в связи с заявлением со стороны начштаба обороны королевства о российской угрозе.
РЕН ТВ 12:45
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