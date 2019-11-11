РПЛ
ProstoProSportЕгоров отказался комментировать слова Гончаренко, обматерившего судью
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не стал высказываться по поводу слов наставника ЦСКА Виктора Гончаренко, который обматерил главного арбитра встречи 16-го тура РПЛ против «Сочи» Станислава Васильева.
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«Мне жены так через день говорили». Аршавин оценил скандальное обращение Гончаренко к судьям
Sport24.ru11 ноября в 21:05
А. Егоров — о решениях в 16-м туре РПЛ, «Сочи» — ЦСКА, «Локо» — «Краснодар»
Чемпионат11 ноября в 07:05
Сергей Хусаинов: «А кого оскорбил Гончаренко? Обычный мужской разговор. Его просто довели судьи»
Спорт-Экспресс11 ноября в 09:40
Андрей Аршавин: «То, что сказал Гончаренко судье, мне жены так через день говорили»
Матч ТВ11 ноября в 21:25
«Гончаренко мне не звонил». Егоров оценил судейство в матче «Сочи» — ЦСКА
Sportbox.RU11 ноября в 05:42
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