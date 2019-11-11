РПЛ

Российская газетаРоссийская газетаГончаренко извинился за поведение в перерыве матча против «Сочи»

Сочи — ЦСКА
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 10 ноября
Сочи, Стадион «Фишт»
Андрей Мостовой
7′
16′
Миха Мевля
18′
Игорь Дивеев
21′
Вадим Карпов
Дмитрий Полоз
45′+2′
52′
Иван Обляков
Сослан Джанаев
52′
55′
Федор Чалов
58′
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
Душан Лагатор
59′
Эльмир Набиуллин
Павел Шакуро
60′
Кристиан Нобоа
Никита Бурмистров
68′
71′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
74′
Иван Обляков
Иван Миладинович
Антон Заболотный
79′
85′
Никола Влашич
Алан Дзагоев
Федор Кудряшов
87′
90′+1′
Кристиян Бистрович
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко извинился за некорректные высказывания в перерыве матча 16-го тура РПЛ "Сочи" - ЦСКА в подтрибунном помещении. Перед началом второго тайма крайне недовольный решениями судей Гончаренко обратился к судейской бригаде.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

«Мне жены так через день говорили». Аршавин оценил скандальное обращение Гончаренко к судьям

Sport24.ruвчера в 21:05

«Сочи» – ЦСКА – 2:3, РПЛ, что грозит Виктору Гончаренко за критику судей

Чемпионатвчера в 01:00

Сергей Хусаинов: «А кого оскорбил Гончаренко? Обычный мужской разговор. Его просто довели судьи»

Спорт-Экспрессвчера в 09:40

Андрей Аршавин: «То, что сказал Гончаренко судье, мне жены так через день говорили»

Матч ТВвчера в 21:25

Гончаренко грозит четырехматчевая дисквалификация

Sportbox.RUвчера в 03:12

Тренер ЦСКА высказался о матерной тираде в адрес судей

Lenta.ruвчера в 12:53

Аршавин саркастически прокомментировал слова Гончаренко в адрес судей

Газета.Ruвчера в 22:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:09, Ашберн
Общество

Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного

Волгоградская правда 10 ноября в 11:53
Общество

Появилось видео с совещания Медведева в поезде

Во время поездки на поезде глава правительства провел совещание по инвестиционной программе РЖД, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:26
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и друзей коррупционеров

Конституционный суд разрешил изымать имущество не только у семей, но и у знакомых коррупционеров - в случае если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.
Газета.Ru 01:41
Политика

Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Шоу-бизнес

Верке Сердючке стало плохо на съемках новогоднего шоу

Lenta.ru 04:47
Происшествия

В Тюмени курсант военно-инженерного училища умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования, говорится в сообщении Центрального военного округа.
РИА Новости 04:21
Происшествия

Расчленивший аспирантку Соколов попросил в СИЗО книгу и очки

Московский Комсомолец вчера в 18:21
Технологии

Тинькофф-банк заправится на BP

Участники программы лояльности от АЗС BP Club смогут накапливать баллы при оплате через приложение так же, как и при оплате через кассу, уточнили в Тинькофф-банке.
Коммерсантъ вчера в 14:05
Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Lenta.ru 04:37
Футбол

Карпин и Онопко оказались в московском метро и пофилософствовали

Мослента вчера в 10:34
Футбол

Стерлинг прокомментировал отстранение от матча Англии из-за стычки

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг высказался по поводу своего отстранения от матче национальной команды в рамках девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 05:09
Происшествия

Мать доцента СПбГУ Соколова считает, что его не нужно сажать в тюрьму

ФАН 00:51
Политика

Президент Боливии Моралес ушел в отставку

Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
Коммерсантъ 10 ноября в 16:29
Фигурное катание

Россия призвала ISU изучить судейские решения по фигуристам

Федерация фигурного катания на коньках России попросила Международный союз конькобежцев разобраться с оценками, которые судьи выставляли российским фигуристам на этапах серии Гран-при.
Российская газета 05:29
Технологии

Низкую зарплату сотрудников в России назвали причиной утечки данных

Гедгафов указывает, что средняя зарплата сотрудника, который имеет доступ к данным, в России составляет 27 тыс. руб. Аналогичную сумму можно получить, продав на черном рынке две-три записи с персональными данными, отметил эксперт EY.
РБК 05:26
Общество

Кирилл Терешин лишился «рук-базук»

Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:36
Происшествия

Жительница Саратовской области бросила новорожденного ребенка на улице

Жительница поселка Базарный Карабулак Саратовской области родила дома девочку, после чего вынесла новорожденную на улицу и оставила на территории размещения бытовых отходов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области во вторник, 12 ноября.
Известия 04:11
Шоу-бизнес

Онколог сообщил о возможном диагнозе Заворотнюк

ФедералПресс 03:21
Происшествия

Поезд насмерть сбил школьницу в Карелии

11 ноября в Медвежьегорске поезд сбил 17-летнего подростка, рассказали в пресс-службе Транспортной прокуратуры республики.
ГТРК Карелия 01:52
Армия и оружие

США хотят создать в Сирии отдельное квазигосударство, заявил Лавров

Накануне Лавров заявил, что попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения противозаконны и не несут ничего хорошего.
РИА Новости 06:22
Происшествия

Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане

РИА Новости 04:03
Наука

В янтаре обнаружили самых древних насекомых-опылителей

Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили в янтаре из Мьянмы жука с пыльцой древних цветковых растений на лапках.
МедиаПоток 07:02
Экономика

Сбербанк опробует доставку карт клиентам

Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс 02:35
Общество

В России предложили сократить период использования шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Происшествия

СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.
Вести.Ru 04:25
Авто

Новая Skoda Octavia стала еще больше

Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
За рулем 01:53
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 01:40
Политика

Шойгу прибыл на встречу с президентом Египта

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет на встречу с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси и главой оборонного ведомства Мухаммедом Ахмедом Заки, передает RT.
Газета.Ru вчера в 18:53
Общество

Кремль оценил идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке

В Кремле не рассматривают идею уменьшения возраста выхода на пенсию на Дальнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное