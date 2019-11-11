РПЛ

Vprognoze.ruVprognoze.ruКДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитра

Сочи — ЦСКА
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
Андрей Мостовой
7′
16′
Миха Мевля
18′
Игорь Дивеев
21′
Вадим Карпов
Дмитрий Полоз
45′+2′
52′
Иван Обляков
Сослан Джанаев
52′
55′
Федор Чалов
58′
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
Душан Лагатор
59′
Эльмир Набиуллин
Павел Шакуро
60′
Кристиан Нобоа
Никита Бурмистров
68′
71′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
74′
Иван Обляков
Иван Миладинович
Антон Заболотный
79′
85′
Никола Влашич
Алан Дзагоев
Федор Кудряшов
87′
90′+1′
Кристиян Бистрович
«Высказывания Гончаренко в адрес судей будут рассмотрены на заседании КДК», - говорится в сообщении пресс-службы. Сам матч между ЦСКА и «Сочи» завершился волевой победой армейцев со счётом 3:2. После 16 туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертую строку в турнирном зачете, набрав 30 очков.
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