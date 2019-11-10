Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитров

Сочи — ЦСКА
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
Андрей Мостовой
7′
16′
Миха Мевля
18′
Игорь Дивеев
21′
Вадим Карпов
Дмитрий Полоз
45′+2′
52′
Иван Обляков
Сослан Джанаев
52′
55′
Федор Чалов
58′
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
Душан Лагатор
59′
Эльмир Набиуллин
Павел Шакуро
60′
Кристиан Нобоа
Никита Бурмистров
68′
71′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
74′
Иван Обляков
Иван Миладинович
Антон Заболотный
79′
85′
Никола Влашич
Алан Дзагоев
Федор Кудряшов
87′
90′+1′
Кристиян Бистрович
КДК РФС на ближайшем заседании рассмотрит высказывания главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с "Сочи" (3:2). Об этом "СЭ" сообщили в пресс-службе РФС. Белорусскому специалисту не понравилось судейство в первом тайме встречи.
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