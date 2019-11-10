КДК РФС на ближайшем заседании рассмотрит высказывания главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с "Сочи" (3:2). Об этом "СЭ" сообщили в пресс-службе РФС. Белорусскому специалисту не понравилось судейство в первом тайме встречи.

Спорт день за днем

Общество Россия оказалась в десятке самых пьющих стран Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".

Политика Президент Боливии Моралес ушел в отставку Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.

Происшествия Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать.

Происшествия Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".

Политика Путин: заболеваемость гриппом сократилась более чем в 13 раз за 13 лет Заболеваемость гриппом в РФ сократилась более чем в 13 раз за последние 13 лет, заявил президент России Владимир Путин.

Происшествия На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.

Армия и оружие В концерне «Калашников» назвали недостатки американского конкурента АК Основной конкурент автомата Калашникова — винтовки, созданные на базе американской схемы AR, — в жарких странах "клинит" после отстрела трех-четырех магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

Происшествия В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.

Происшествия В Перми суд отправил в психбольницу женщину, уморившую дочь голодом "Сегодня Пермский краевой суд рассмотрел материалы и вынес постановление о признании женщины невменяемой и применении в отношении нее принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрической больнице", - сказал агентству представитель пресс-службы суда.

Происшествия Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили в мелкой взятке Сотрудника полиции Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект», обвинили в мелком взяточничестве.

Политика Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2» Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».

Общество Половина россиян поддержала внедрение электронного голосования В ходе опроса выяснилось, что 49% россиян одобряют предложение разрешить всем избирателям голосовать удаленно, а 48% уже сейчас говорят, что готовы принять участие в электронном голосовании.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.

Общество «Почта России» сократит сроки доставки посылок "Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.

Политика Путин потребовал следить за ситуацией с амнистией капиталов Президент России Владимир Путин потребовал от правительства следить за ситуацией по амнистии капиталов.

Общество Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.

Общество В Бийске ввели режим ЧС из-за чрезмерного мусора В Бийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, большого количества мусора в городе.

Общество ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).

Политика Владимир Зеленский уволил своего представителя в кабмине Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности представителя президента Украины в кабинете министров Украины, — говорится в сообщении на официальном сайте президента страны.

Политика Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.