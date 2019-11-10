Футбол

Российская газетаРоссийская газетаКДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес судьи

Сочи — ЦСКА
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
Андрей Мостовой
7′
16′
Миха Мевля
18′
Игорь Дивеев
21′
Вадим Карпов
Дмитрий Полоз
45′+2′
52′
Иван Обляков
Сослан Джанаев
52′
55′
Федор Чалов
58′
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
Душан Лагатор
59′
Эльмир Набиуллин
Павел Шакуро
60′
Кристиан Нобоа
Никита Бурмистров
68′
71′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
74′
Иван Обляков
Иван Миладинович
Антон Заболотный
79′
85′
Никола Влашич
Алан Дзагоев
Федор Кудряшов
87′
90′+1′
Кристиян Бистрович
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит высказывания главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес судьи Станислава Васильева, попавшие в прямую трансляцию матча 16-го тура против "Сочи". Инцидент произошел в перерыве матча.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитров

Чемпионат13:23

Лицо попроще. ЦСКА победил, Гончаренко отжег

Спорт-Экспресс14:45

КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитров в перерыве матча с «Сочи»

Sport24.ru13:22

КДК рассмотрит слова Гончаренко в адрес судей в перерыве матча с «Сочи»

Sports.ru13:28

КДК РФС рассмотрит нецензурные высказывания Гончаренко в адрес арбитров

Матч ТВ13:29

КДК РФС рассмотрит нецензурные высказывания Гончаренко в адрес арбитров

Sportbox.RU13:29

КДК РФС рассмотрит высказывания тренера ЦСКА в адрес судьи матча с «Сочи»

РИА Новости13:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
Происшествия

СМИ опубликовали видео выбрасывающего в реку улики доцента СПбГУ

РБК 14:49
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости вчера в 06:50
Политика

Президент Боливии объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.
Газета.Ru 16:15
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Общество

Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru 13:30
Космос

В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.
REGNUM вчера в 00:49
Политика

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинские власти приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
РИА Новости 15:21
Космос

НАСА испытывает покрытие для отталкивания лунной пыли

AstroNews.ru вчера в 10:08
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости 07:43
Хоккей

Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла

Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.
RT на русском 13:34
Политика

В Испании начались парламентские выборы

В Испании стартовали досрочные парламентские выборы -- уже вторые в этом году.
Коммерсантъ 03:00
Политика

На Украине назвали возможную дату встречи «нормандской четвёрки»

Накануне ополченцы ДНР и киевские военные начали разведение сил на последнем участке линии соприкосновения в Донбассе.
Говорит Москва 11:58
Культура

Зрители спектакля «Норма» Диденко поделились своими впечатлениями

Зрителей премьерных показов спектакля "Норма" по роману Владимира Сорокина привел в восторг второй акт и в недоумение – первый.
РИА Новости 08 ноября в 07:18
Авто

Экспертами раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях

ToDay News Ufa 07:46
Хоккей

«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Дадонов набрал 3 очка, Панарин — 2

Sport24.ru 15:54
Кино

На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов

Росбалт вчера в 00:00
Футбол

Матч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов

РИА Новости 11:59
Автоспорт

Экс-менеджер Шумахера: убеждён, что мы снова увидим Михаэля

Бывший менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер посетовал на то, что у него практически нет информации о том, как продвигается лечение легендарного пилота Формулы-1.
Чемпионат 16:48
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество

Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток

Ведомости 05:08
Кино

Дженсен Эклс и Джаред Падалеки предположили, чем братья Винчестеры займутся «на пенсии»

Popcornnews.ru 17:00
Общество

Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском 09:14
Футбол

Тренер «Оренбурга» назвал судейство в матче с «Уфой» неадекватным

Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов раскритиковал работу судей в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» (0:0).
News.ru 06:51
Происшествия

В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек

В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали.
RT на русском 11:56
Космос

НАСА завершает строительство ракеты для полета на Луну

Соединенные штаты приближаются к завершающей стадии космической программы, результатом которой обещается полет на Луну.
Аргументы недели 04:37
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.
Дни24 09:54
Армия и оружие

Россия выполнит наблюдательный полет над Грецией

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Греческой Республики", - сообщил изданию начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
РИА Новости 16:57
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 08 ноября в 06:15
Политика

Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу

Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Авто

В России хотят повысить транспортный налог

Счетная палата выступила с предложением ввести новую систему расчета транспортного налога.
SpeedMe вчера в 02:54
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное