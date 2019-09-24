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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) сократил в два раза штраф петербургскому "Зениту" по итогам матча с казанским "Рубином" в связи с тем, что нарушители были задержаны, сказал председатель КДК Артур Григорьянц.
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