Футбол
РИА НовостиКДК РФС сократил в два раза штраф «Зениту» по итогам матча с «Рубином»
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) сократил в два раза штраф петербургскому "Зениту" по итогам матча с казанским "Рубином" в связи с тем, что нарушители были задержаны, сказал председатель КДК Артур Григорьянц.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
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Су-57 По словам обозревателя американского издания The National Interest Эвана Готтесмана, МиГ-29, Су-27 и его производные создавались в качестве ответа на американские и европейские самолеты четвертого поколения, такие как F-15, F-16, Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.
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Газета.Ru 11:21
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Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
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В РФС прокомментировали слухи об отстранении сборной России от ЧМ-2022
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что пока речь об отстранении российской футбольной сборной от участия в чемпионате мира 2022 года не идёт.
Sport.ru 08:29
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Глава Нацполиции Украины подал в отставку
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».
RT на русском 10:06
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
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Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар»
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Известия 12:40
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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
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Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
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Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом
Выход на российский рынок в ближайшее время Apple TV+ является серьезнейшим вызовом, необходимо ускорить принятие нормативных актов для реализации закона об ограничении иностранного участия в видеосервисах, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на форуме "Спектр".
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В больнице ребенка с высокой температурой положили в коридоре
Маленького ребенка, госпитализированного в Детскую больницу № 34 ночью 23 сентября, положили вместе с мамой в коридоре, соорудив им кровать из скамеек, сообщает «Доктор Питер».
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Песков отреагировал на выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН
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На какой пробег рассчитаны современные двигатели, рассказали эксперты
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Пуск «Протона-М» с Байконура отложили на неопределенный срок
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Луиза-Габриэла Бровина рассталась с бойфрендом
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Ксения Собчак поделилась кадром из храма в венчальном платье
Ксения Собчак поделилась с поклонниками кадром из храма в венчальном платье.
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Политика
Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда, который признал незаконной приостановку работы парламента.
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