Нарушение заметили во время субботнего матча с казанским «Рубином», где петербургский клуб одержал «сухую» победу со счётом 5:0. По данным издания, болельщики зажгли четыре шашки перед началом матча, и нарушителей уже задержали.

«Зенит» оштрафовали после матча с «Рубином» на 20 тысяч

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