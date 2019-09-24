Футбол
РИА НовостиКДК РФС сократил в два раза штраф «Зениту» по итогам матча с «Рубином»
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) сократил в два раза штраф петербургскому "Зениту" по итогам матча с казанским "Рубином" в связи с тем, что нарушители были задержаны, сказал председатель КДК Артур Григорьянц.
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание, чтобы США всегда помогали Киеву.
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Путин отметил успехи российской атомной отрасли
Из текста приветствия следует, что среди успехов атомной отрасли президент отметил разработку реакторов на быстрых нейтронах, «которые станут основой атомной энергетики будущего».
Известия 13:31
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Перепродажу игр в Steam сочли катастрофой для индустрии развлечений и нарушением законов ЕС
По мнению главы ISFE, если в Steam появится функция перепродажи, это ударит по индустрии, поскольку объёмы инвестиций в игры и другие цифровые развлечения упадут.
Игромания.ру вчера в 15:01
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В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 17:40
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В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки
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После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Футбол
По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года
В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.
В городе R 00:17
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Иванка Трамп появилась в Генассамблее ООН без нижнего белья
Комсомольская правда 11:33
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Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
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Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Наука
Ученые выяснили, почему мозг стирает сны
Японские ученые выяснили, что влияет на процесс стирания сновидений человеческим мозгом.
Взгляд.ру 03:21
Энергетика
Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину
Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 13:57
Наука
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки
Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
Ugpressa.ru 05:41
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Политика
Москва ратифицировала Парижское соглашение по климату
В правительстве России, напротив, сочли Парижское соглашение более гибким инструментом, чем действовавший ранее в этой сфере Киотский протокол.
Эхо Москвы 02:30
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
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Вечерний курьер 03:39
Политика
Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН
Российским политикам в последний момент не дали визы Десять членов российской делегации, которая собиралась участвовать в ежегодной сессии Генассамблеи ООН, не получили американские визы.
Lenta.ru 05:26
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Технологии
В Роскомнадзоре пообещали заблокировать Telegram
Роскомнадзор создает новую систему блокировки мессенджера Telegram и противодействия запрещенному контенту, передает «РИА Новости» слова главы ведомства Александра Жарова.
Computerworld Россия 03:50
Футбол
СМИ узнали об угрозе отстранения сборной России от катарского ЧМ-2022
Сборная России по футболу может пропустить катарский мундиаль 2022 года по причине новых проблем Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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Технологии
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Происшествия
Павел Устинов пообещал поддерживать фигурантов «московского дела»
Актер Павел Устинов, которому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на подписку о невыезде, сказал, что будет поддерживать других фигурантов московского дела .
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Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Политика
Зеленский и премьер-министр Италии обсудили антироссийские санкции
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба президента Украины.
Политика Сегодня 14:02
Экономика
В Госдуму внесли законопроект об отмене «банковского роуминга»
Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене «банковского роуминга» — комиссии при осуществлении отдельных операций с использованием платёжных расчётных карт.
RT на русском 06:39