Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) сократил в два раза штраф петербургскому "Зениту" по итогам матча с казанским "Рубином" в связи с тем, что нарушители были задержаны, сказал председатель КДК Артур Григорьянц.

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КДК РФС сократил в два раза штраф «Зениту» по итогам матча с «Рубином»

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