РПЛ

ЧемпионатЧемпионатКДК дисквалифицировал Чуперку за оскорбление Вилкова

Тамбов — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 15 сентября
Саранск, Мордовия Арена
19′
Седрик Гогуа
44′
Иван Обляков
49′
Седрик Гогуа
Звонимир Шарлия
Валерий Чуперка
72′
Валерий Чуперка
75′
Михаил Костюков
Павел Карасев
79′
79′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
Хызыр Аппаев
Хетаг Хосонов
82′
84′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
85′
Кристиян Бистрович
Сослан Таказов
Андрей Часовских
88′
90′+1′
Хердюр Магнуссен
90′+4′
Хердюр Магнуссен
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые комитет принял по итогам матча 9-го тура РПЛ "Тамбов" — ЦСКА (0:2).
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