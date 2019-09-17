РПЛ
ЧемпионатКДК дисквалифицировал Чуперку за оскорбление Вилкова
|19′
Седрик Гогуа
|44′
Иван Обляков
|49′
Седрик Гогуа
Звонимир Шарлия
Валерий Чуперка
|72′
Валерий Чуперка
|75′
Михаил Костюков
Павел Карасев
|79′
|79′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
Хызыр Аппаев
Хетаг Хосонов
|82′
|84′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|85′
Кристиян Бистрович
Сослан Таказов
Андрей Часовских
|88′
|90′+1′
Хердюр Магнуссен
|90′+4′
Хердюр Магнуссен
Тамбов
Расстановка 3‑4‑3
88
Шелия
55
Осипенко
27
Грицаенко
58
Ойеволе
3
Тетрашвили
2
Рыбин
92
Чуперка
48
Часовских
25
Карасев
19
Мелкадзе
17
Хосонов
35
Акинфеев
78
Дивеев
31
Шарлия
23
Магнуссон
2
Фернандес
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
11
Сантос
9
Чалов
19
Нисимура
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые комитет принял по итогам матча 9-го тура РПЛ "Тамбов" — ЦСКА (0:2).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 08:34, Вашингтон
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Происшествия
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
РИА Новости 05:13
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 07:10
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
RT на русском 07:41
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета вчера в 03:38
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью
Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.
Газета.Ru 06:14
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Российская газета 07:29
Футбол
Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен
Газета.Ru 07:24
Происшествия
СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников
Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.
RT на русском 04:29
Армия и оружие
В Германии начало работу новое командование НАТО
Новое командование НАТО начало работу в городе Ульм в Германии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Североатлантического альянса.
ТАСС вчера в 14:59
Происшествия
В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника
В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Происшествия
На Урале насильнику и убийце девочки дали пожизненный срок
Российская газета 08:17
Политика
Создатели «Игры престолов», Стивен Фрай и другие выступили против политических репрессий в России
Открытое письмо уже подписали сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс, писатель Стивен Фрай, лауреат Нобелевской премии Герта Мюллер, журналистка и писательница Энн Эпплбаум, бывшие лидеры нескольких европейских стран и дипломаты со всего мира.
Salt Mag 07:38
Политика
Выборы в Израиле: с небольшим перевесом лидируют конкуренты Нетаньяху
На выборах в Израиле, по данным опросов на выходе, лидируют конкуренты Биньямина Нетаньяху.
Вести.Ru вчера в 18:32
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
Российский физрук ударил первоклассника и дал избить его сверстникам
В одной из школ Красноярска учитель физкультуры во время урока ударил первоклассника по голове за плохое поведение и позволил другим детям избить мальчика.
Lenta.ru 08:11
Общество
Назван город с самыми высокомерными россиянами
Самые невысокомерные россияне, согласно исследованию, живут в Иваново — город занял 25-ю позицию.
Lenta.ru 05:49
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
RT на русском 07:03
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины подарили Пугачевой цветы в свой день рождения
Лиза и Гарри подбежали к родительнице со словами: «Спасибо, что подарила нам жизнь!». Они подарили ей цветы в горшках.
Телепрограмма 07:32
Футбол
На матч в Челны «Спартак» приедет основным составом
Сегодня на брифинге в исполкоме города генеральный директор ФК «КАМАЗ» Айнур Миннеханов рассказал о подготовке к матчу клубов «КАМАЗ» и «Спартак», который пройдет 25 сентября в 18.30.
Челнинские известия 04:29