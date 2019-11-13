Футбол
News.ruКДК дисквалифицировал Гончаренко за оскорбление арбитра
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о решении дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 2 матча (1 — условно) после эпизода с участием 42-летнего специалиста в гостевом матче с ФК «Сочи».
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 18:21, Ашберн
Происшествия
В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
Цех по переработке нефтепродуктов загорелся в Самарской области, площадь возгорания уже составляет 420 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 17:01
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания
Арестованный после убийства невесты историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания.
ТАСС 15:50
Политика
Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.
РБК 17:11
Политика
Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 17:07
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс 14:15
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Теннис
Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском 12:00
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
ТАСС 16:10
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
РИА Новости 13:44
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Известный как «руки-базуки» россиянин Кирилл Терешин удалил все синтетические вещества из своих бицепсов.
BFM.ru вчера в 09:21
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
BFM.ru 05:49
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае
Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
ТАСС 10:20
Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Политика
Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский заявил, что США используют Украину в своих целях, заставляя её граждан воевать.
REGNUM 09:53
Футбол
РФС отверг новую форму сборной России от Adidas
Футбольная форма, разработанная компанией Adidas для сборной РФ на последние матчи отборочного цикла Евро-2020, не понравилась Российскому футбольному союзу (РФС).
Инфо24 13:42
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Футбол
«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича
Клуб североамериканской футбольной лиги MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.
РИА Новости 16:57
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Гаджеты
Apple представила новый MacBook Pro
Коммерсантъ 10:55
Политика
Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что украинский националист Игорь Мазур, задержанный в Польше по запросу РФ, вернулся на Украину.
РИА Новости 17:29
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Мать Ольги Копосовой насмерть сбил поезд
Спросила, какого цвета были волосы у сбитого человека.
Телепрограмма 07:33
Футбол
Тедеско назвал «Спартак» клубом номер один в России
Тедеско возглавил московский «Спартак» в октябре 2019 года.
RT на русском 13:22
Политика
Неизвестные захватывают посольство Венесуэлы в Бразилии
Группа неизвестных лиц предприняла попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии.
News.ru 06:23
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18