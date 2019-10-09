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ЧемпионатКДК оштрафовал Сёмина, Сухину и ЦСКА
«Локомотив» – «Арсенал»: Юрий Сёмин покидал техническую зону – штраф 30 тысяч рублей. Также зону покидал и Станислав Сухина – штраф 10 тысяч рублей. Со стороны «Арсенала» техническую зону покидал главный тренер Игорь Черевченко – штраф 10 тысяч рублей.
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Семин, Сухина и Черевченко получили штрафы по итогам матча «Локомотив» — «Арсенал»
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