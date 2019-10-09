РПЛ

ЧемпионатЧемпионатКДК оштрафовал Сёмина, Сухину и ЦСКА

«Локомотив» – «Арсенал»: Юрий Сёмин покидал техническую зону – штраф 30 тысяч рублей. Также зону покидал и Станислав Сухина – штраф 10 тысяч рублей. Со стороны «Арсенала» техническую зону покидал главный тренер Игорь Черевченко – штраф 10 тысяч рублей.
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ЦСКА заплатит больше всех по итогам 12-го тура, на втором месте Семин

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ЦСКА и «Ростов» наказали за поведение болельщиков

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Турция вступила в бой с курдами

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«Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем»

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» оказалось сильнее подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Первый гол в матче зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды гостей Иван Ларичев.
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Трамп высмеял слова «сонного Джо Байдена» об импичменте

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Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют

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Российская газета 06:55
Армия и оружие

Общественный совет при Минобороны посетил дивизию РВСН в Козельске

Делегация Общественного совета при Минобороны РФ во главе с председателем и главредом «МК» Павлом Гусевым впервые побывала в одном из самых засекреченных военных гарнизонов нашей армии, дислоцированной в Козельске ракетной дивизии РВСН.
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

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Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов

«Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.
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В Москве рейсовый автобус врезался в жилой дом

Автобус врезался в жилой дом на востоке Москвы и повредил газопровод. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Саакашвили рассказал о постановочных пресс-конференциях Порошенко

Бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что пресс-конференции экс-президента Украины Петра Порошенко были постановочными: на них приглашались определенные журналисты, а также заранее составлялся список вопросов.
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

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Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Экспресс газета 04:13
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
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Том Холланд побрился налысо

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Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
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Электронную почту россиян будут блокировать

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается блокировать пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

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Космос

Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро

Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.
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Москвичек приглашают на бесплатную маммографию

Москвичек приглашают на бесплатную маммографию.
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Автодилеры попросили президента РФ не повышать утилизационный сбор

Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставки утилизационного сбора на автомобили предлагает Минпромторг.
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Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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