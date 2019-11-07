РПЛ

ЧемпионатЧемпионатКДК оштрафовал «Зенит», ЦСКА и Онопко

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – ЦСКА (1:1). «Зенит» за использование и бросание болельщиками пиротехники (одна петарда, один файер и ракетница) оштрафован на 70 тысяч рублей.
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Болельщики «Динамо» скандировали оскорбления в матче с «Ахматом». Московский клуб оштрафовали

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«Локомотив» оштрафован на 100 тысяч рублей

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«Спартак», «Локомотив», «Динамо» и «Ростов» оштрафованы по итогам 15-го тура РПЛ

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«Локомотив» оштрафован на 100 тысяч рублей за 8 карточек в игре с «Уфой»

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КДК РФС выписал штрафы «Зениту», ЦСКА и Онопко

REGNUM06:40

«Зенит» и ЦСКА оштрафованы на 320 тысяч рублей по итогам матча РПЛ

Интерфакс-Спорт06:28

Локомотив оштрафуют за восемь карточек в матче с «Уфой»

Все про Спорт ру11:51
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Большинство членов совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) выразило опасение в связи со скорым принятием "акта Родченкова", поскольку он предполагает применение санкций к лицам, находящимся вне юрисдикции США.
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Руководство «Наполи» применит санкции к футболистам и Анчелотти

Руководство "Наполи" применит санкции в отношении футболистов команды и главного тренера Карло Анчелотти за их поведение после матча группового этапа Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом", сообщается в заявлении на официальном сайте итальянского клуба.
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Названы способы определить реальный пробег автомобиля

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Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина

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Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
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Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.
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В Петербурге коммунистов бросили в автозаки на пути к «Авроре»

В Петербурге около 15 коммунистов попали в автозаки по пути к крейсеру «Аврора», куда они шли возложить цветы по случаю 102-й годовщины Октябрьской революции.
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Армия и оружие

Новейшее оружие и комфортное жилье получит горная бригада в Туве

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с рабочей поездкой дислоцированную на территории Тувы горную бригаду, где завершается строительство нового военного городка.
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В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
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ЦСКА и «Ференцварош» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон выйдет в стартовом составе на матч футбольной Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем", сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 13:51
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Венгер претендует на пост наставника «Баварии»

Руководство мюнхенской "Баварии" продолжают поиски нового главного тренера для команды после того, как в отставку был отправлен Нико Ковач.
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Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
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Представлена форма сборной России на Евро-2020

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Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
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Путин и Токаев встретились в Омске

В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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В интервью журналу The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон изложил свой взгляд на развитие России.
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В ДНР заявили о готовности к разведению сил в Петровском 9 ноября

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При пожаре в жилом доме в Уфе пострадали 11 человек

"При пожаре в жилом доме в Уфе пострадали 11 человек, в том числе шесть детей, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
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Новую Skoda Octavia рассекретили и снаружи, и внутри

Экстерьер нового поколения чешского бестселлера раскрыли еще раньше — сначала компания опубликовала эскиз, а затем из-за сбоя на немецком сайте Skoda в конфигураторе появилось изображение Octavia четвертого поколения.
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Набиуллина видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики

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В 2018-м ситуация вернулась к уровню 2013 года. В институте отслеживают этнические предрассудки украинцев уже 25 лет.
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В МИД Германии прокомментировали слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга».
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