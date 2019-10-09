РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиКДК оштрафовал клубы РПЛ на 170 тысяч рублей по итогам 12-го тура ЧР

Болельщики "Спартака" зажгли один файер, клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.
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КДК РФС оштрафовал Мусаева, Кузнецова и Семина

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КДК оштрафовал Сёмина, Сухину и ЦСКА

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ФК «Спартак» оштрафован на 10 тыс. рублей по итогам матча с «Краснодаром»

ТАСС Спортвчера в 07:56

КДК оштрафовал клубы РПЛ на 170 тысяч рублей по итогам 12-го тура ЧР

РИА Новостивчера в 07:44

Семин получил максимальный штраф за нарушение пределов технической зоны

Матч ТВвчера в 08:08
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:13, Вашингтон
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В Екатеринбурге военный Ан-12 аварийно сел на брюхо

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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

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Китайский государственный телеканал CCTV приостановил показ предсезонных матчей НБА.
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Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях

Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
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