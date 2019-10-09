РПЛ
РИА НовостиКДК оштрафовал клубы РПЛ на 170 тысяч рублей по итогам 12-го тура ЧР
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Семин, Сухина и Черевченко получили штрафы по итогам матча «Локомотив» — «Арсенал»
Спорт-Экспрессвчера в 07:33
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:13, Вашингтон
Армия и оружие
Турецкие войска начали военную операцию в Сирии
Профиль вчера в 10:08
Политика
Норвегия отказалась от участия в системе противоракетной обороны НАТО
«Путем более широкой оценки политики безопасности правительство решило, что Норвегия не рассматривает возможность приобретения датчиков обнаружения или ракет-перехватчиков, которые могут попасть в ПРО НАТО», — отмечено в комментариях к бюджетному плану Министерства обороны Норвегии.
Новостной фронт 08 октября в 12:06
Здоровье
Выяснялась связь между раком и питанием вне дома
У людей, которые ели приготовленную дома еду, оказалось гораздо меньше ПФАС, чем у тех, кто питался в кафе и ресторанах, в том числе в пиццериях.
ТВ Центр 02:02
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
РИА Новости 01:13
Политика
Журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву из Ирана
Интерфакс 01:53
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Гаджеты
Android Wear, eSIM, NFC и голосовой помощник — это часть возможностей новых умных часов Xiaomi Mi Watch Color
Дизайн Xiaomi Mi Watch Color может быть заимствован у моделей Amazfit По его данным, в часах будет интегрированная карта SIM (eSIM), модем 4G, голосовой помощник и модуль NFC.
iXBT.com вчера в 23:27
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Газета.Ru 03:03
Политика
Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Общество
МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей
Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Политика
Зеленский хочет включить вопрос Крыма в Нормандский формат
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться включения "крымского вопроса" в повестку переговоров в Нормандском формате.
РИА Новости Крым 04:08
Здоровье
Москвичек пригласили пройти маммографию бесплатно
Акция приурочена к Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, который отмечается 15 октября, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москва 24 08 октября в 00:24
Финансы
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Авто
Bridgestone Blizzak Ice - шины для мегаполиса
Японские шины Bridgestone Blizzak Ice (они же Blizzak VRX2) являются новым поколением очень успешной модели Bridgstone Blizzak VRX.
CarExpo.ru вчера в 07:00
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян крестилась в Армении с новым именем
В октябре, после визита на 23-й Всемирный конгресс информационных технологий (WCIT-2019) в Ереван, Ким Кардашьян продемонстрировала поклонникам коньяк, этикетка которого подписана ее именем.
Lenta.ru 03:39
Политика
Зеленский назвал отношения Украины и США «уставшими»
Президент Украины Владимир Зеленский считает отношения Киева с Вашингтоном "уставшими".
Московский Комсомолец 03:52
Происшествия
Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей
Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Баскетбол
В Китае приостановили показ матчей НБА из-за скандального твита
Китайский государственный телеканал CCTV приостановил показ предсезонных матчей НБА.
Чемпионат 08 октября в 08:08
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Здоровье
Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях
Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 19:54
Армия и оружие
Турецкие войска вошли в сирийский Телль-Абъяд
Сухопутные турецкие подразделения вошли в сирийский город Телль-Абъяд на границе с Турцией.
Взгляд.ру 03:34
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.
RT на русском 03:57
Футбол
Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом
Чех завершил футбольную карьеру в конце прошлого сезона. Настоящей звездой он стал в Англии, где выступал за "Челси" и "Арсенал".
Российская газета 00:46
Армия и оружие
Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.
Газета.Ru 01:26