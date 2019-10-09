РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиКДК оштрафовал клубы РПЛ на 170 тысяч рублей по итогам 12-го тура ЧР

Болельщики "Спартака" зажгли один файер, клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.
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КДК РФС оштрафовал Мусаева, Кузнецова и Семина

Sport24.ru08:29

Мусаев оштрафован по итогам матча «Краснодара» со «Спартаком»

Нева Спорт08:16

КДК оштрафовал клубы РПЛ на 170 тысяч рублей по итогам 12-го тура ЧР

РИА Новости07:44

Семин получил максимальный штраф за нарушение пределов технической зоны

Sportbox.RU08:08

КДК оштрафовал Сёмина, Сухину и ЦСКА

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Семин получил максимальный штраф за нарушение пределов технической зоны

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Семин, Сухина и Черевченко получили штрафы по итогам матча «Локомотив» — «Арсенал»

Спорт-Экспресс07:33
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Политика

Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

Lenta.ru 07:36
Происшествия

В Луганской области националисты подрались с полицией

РИА Новости 09:49
Армия и оружие

ЕС призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

Юнкер, выступая на сессии Европарламента в Брюсселе, призвал Турцию «действовать сдержанно и остановить военную операцию, которая начинается сейчас на севере Сирии», передает ТАСС.
Взгляд.ру 10:22
Наука

Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии

Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена учёным Джону Гуденафу, Стенли Уиттингему и Акире Ёсино.
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Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун

Allboxing.ru вчера в 13:45
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Sony подтвердила анонс PlayStation 5

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
MobiDevices вчера в 09:43
Происшествия

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 11:46
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Ковальчук в матче с «Калгари» забил свой первый гол в сезоне

Ассистентами россиянина стали Адриан Кемпе и Дрю Даути. Это первый гол Ковальчука в нынешнем сезоне.
Sport24.ru вчера в 22:19
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
Политика

На Украине заметили массовое возвращение переселенцев из Крыма домой

Каждый пятый переселенец из Крыма и Донбасса, ранее проживавший на Украине, вернулся домой.
РИА Новости Крым 12:00
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В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину

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Шоу-бизнес

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Кино

Съемки сериала о Началовой вызвали скандал

Работа над сериалом о жизни российской певицы только началась, но уже спровоцировала крупный скандал.
Рамблер вчера в 07:31
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Общество

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в начале ноября

В начале ноября россиян ожидают трехдневные выходные, сообщили РБК в пресс-службе Роструда.
РБК вчера в 06:39
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В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы

Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
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Mazda показала обновленную модель Mazda CX-4

В Китае рестайлинговая версия Mazda CX-4 в продажу поступит в текущем месяце.
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Политика

Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
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Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
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Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Единоборства

Федор Емельяненко собрался завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко считает, что ему пора завершать карьеру в силу возраста.
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Пропавшую по дороге в школу девочку разыскивает полиция в Саратове

Девятилетнюю девочку, пропавшую по дороге в школу, разыскивает полиция города Саратова.
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Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
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Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
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Происшествия

Адвокат предоставила новое видео в защиту Жукова

В ходе заседания адвокат господина Жукова Светлана Байтурина попросила приобщить к материалам дела видеозапись, сделанную очевидцем Матвеем Заславским.
Коммерсантъ 06:51
Общество

Сенаторы хотят блокировать электронную почту и мессенджеры россиян

Члены Совета Федерации внесли 8 октября на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, который наделит государство правом блокировать электронные адреса и мессенджеры, распространяющие запрещенную информацию.
Евразия Daily вчера в 16:03
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Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют

В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.
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В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии

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Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье

Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
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