РПЛ
РИА НовостиКДК оштрафовал клубы РПЛ на 170 тысяч рублей по итогам 12-го тура ЧР
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Футбол
СМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче
Перед Доменико Тедеско, который является единственным кандидатом на пост главного тренера «Спартака», поставлена задача вывести команду в еврокубки по итогам сезона.
РБК 12:14
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Армия и оружие
Курды обстреляли турецкий город в ответ на авиаудары
Коммерсантъ 11:00
Шоу-бизнес
Сестры Кардашьян привезли в Армению детей
Звезда реалити-шоу "Жизнь семейства Кардашьян" приехала в Армению вместе с детьми и старшей сестрой Кортни на Всемирный конгресс по информационным технологиям - и заодно крестила своих детей в главном храме Армянской апостольской церкви.
Газета.Ru 12:21
Политика
Путин заявил о необходимости мотивирующей зарплаты для медиков
Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой и мотивировать людей к эффективной работе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Известия 11:18
Шоу-бизнес
44-летняя Натали Имбрулья впервые стала мамой
7Дней.ру 07:30
Кино
Российский фильм «Дылда» номинирован на «Оскар»
Союзное Вече вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 вчера в 07:09
Футбол
«Зенит» сыграет с «Томью» 30 октября
Телеканал Санкт-Петербург 11:48
Единоборства
Поединок Федора Емельяненко в Японии подтвержден официально
«Bellator и Rizin проведут совместный турнир в Японии 29 декабря», - цитирует ТАСС представителей Rizin FF.
FightTime.ru 07 октября в 09:03
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Здоровье
Сохранить тонкую талию жителям России поможет перловка
Плюс в ячмене содержится много фосфора, необходимого также и для усвоения кальция и нормальной работы мозга.
U74.Ru вчера в 02:29
Баскетбол
В Китае приостановили показ матчей НБА из-за скандального твита
Китайский государственный телеканал CCTV приостановил показ предсезонных матчей НБА.
Чемпионат вчера в 08:08
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
Интерфакс вчера в 01:30
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском вчера в 10:46
Футбол
Черчесов: «Серьёзно готовимся к матчу с Шотландией»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков перед отборочными матчами Евро-2020.
Sport.ru 06:58
Наука
Генетически отредактированный бык стал отцом безрогих телят в США
МедиаПоток вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления
8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.
Woman.ru 07:29
Музыка
Лигалайз рассказал о современной России в новом клипе «Застой 2.0»
Что еще известно: Композиция «Застой 2.0» входит в новый альбом Лигалайз под названием «Ali», который посвящен новой эпохе застоя в современной России, отмечает «Медуза».
Snob.ru 07:28
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ
Силовики в Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
Российская газета 05:51
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
Авто
Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией
Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.
Новые автомобили 04:30
Наука
В Северном Ледовитом океане сняли на видео редкое явление
Учёные из Норвегии обнаружили в Северном Ледовитом океане редкий мешок с жидкостью, внутри которого было десять яиц кальмара.
Life.ru вчера в 23:48