Болельщики "Спартака" зажгли один файер, клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.

КДК оштрафовал клубы РПЛ на 170 тысяч рублей по итогам 12-го тура ЧР

Происшествия Басманный суд продлил домашний арест Майклу Калви Во вторник Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает РИА Новости.

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Политика В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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