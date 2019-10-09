РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиКДК оштрафовал клубы РПЛ на 170 тысяч рублей по итогам 12-го тура ЧР

Болельщики "Спартака" зажгли один файер, клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.
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КДК РФС оштрафовал Мусаева, Кузнецова и Семина

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Семин получил максимальный штраф за нарушение пределов технической зоны

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КДК оштрафовал Сёмина, Сухину и ЦСКА

Чемпионат08:00

Семин, Сухина и Черевченко получили штрафы по итогам матча «Локомотив» — «Арсенал»

Спорт-Экспресс07:33
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В Москве автобус врезался в газопровод

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СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой

Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
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Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям.
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В Таганроге уволили сотрудницу детсада за объяснение «Конька-Горбунка»

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Иран отпустил ранее задержанную российскую журналистку Юзик

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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
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Турецкие войска зашли в Сирию с трех точек

Турецкие вооруженные силы в среду вечером начали наземный этап операции "Источник мира", они пересекли границу с Сирией к востоку от Евфрата.
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Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Ведомство уточняет, что под «неоднократной» неуплатой алиментов понимается ситуация, когда человек, которого уже привлекли ранее к административной ответственности, снова не перечислил средства без уважительной причины.
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Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

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Apple может представить очки дополненной реальности уже в 2020 году

Слухи о потенциальных очках дополненной реальности от Apple ходят по всему миру уже давно.
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В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
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Деревянченко не верит, что проиграл бой с Головкиным

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Тренер Шотландии: Дзюба отлично высказался о журналистах

Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк оценил высказывание нападающего сборной России Артема Дзюбы по поводу отношения шотландских журналистов к своей национальной команде.
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Скандальная история случилась после товарищеского матча между женскими командами «Тигрес» и «Хьюстон Дэш».
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Компания Chery начала продажи нового кроссовера Exeed LX

Компания Chery вывела на китайский рынок новый кроссовер LX премиального суббренда Exeed.
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Моуринью отказался возглавить «Лион»

Как сообщает RMC Sport, португальский специалист лично поговорил с президентом французского клуба Жаном-Мишелем Ола, но отказался от предложения принять «ткачей».
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