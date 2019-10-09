РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиКДК оштрафовал клубы РПЛ на 170 тысяч рублей по итогам 12-го тура ЧР

Болельщики "Спартака" зажгли один файер, клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.
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КДК РФС оштрафовал Мусаева, Кузнецова и Семина

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Семин получил максимальный штраф за нарушение пределов технической зоны

Sportbox.RUвчера в 08:08

Семин, Сухина и Черевченко получили штрафы по итогам матча «Локомотив» — «Арсенал»

Спорт-Экспрессвчера в 07:33

КДК оштрафовал Сёмина, Сухину и ЦСКА

Чемпионатвчера в 08:00

ФК «Спартак» оштрафован на 10 тыс. рублей по итогам матча с «Краснодаром»

ТАСС Спортвчера в 07:56

КДК оштрафовал клубы РПЛ на 170 тысяч рублей по итогам 12-го тура ЧР

РИА Новостивчера в 07:44

Семин получил максимальный штраф за нарушение пределов технической зоны

Матч ТВвчера в 08:08
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Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения

АМИТЕЛ 08 октября в 08:24
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Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

РИА Новости 00:44
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Эрдоган обосновал право Турции на проведение операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить операцию в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:57
Политика

Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах

Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК вчера в 14:11
Происшествия

Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев выходит на свободу

Сегодня, 9 октября, Верховный суд Дагестана своим решением освободил экс-мэра Махачкалы Мусу Мусаева из мест лишения свободы на 2 года раньше срока.
Черновик вчера в 12:41
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Apple может выпустить очки дополненной реальности в 2020 году

Очки дополненной реальности от компании Apple появятся на рынке уже в 2020 году.
iReactor 00:01
Происшествия

Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей

Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Космос

Обнаружены 20 новых спутников Сатурна

BBC сообщает, что астрономы под руководством Скотта Шепарда из Института Карнеги в США обнаружили 20 новых спутников Сатурна (каждый диаметром около пяти километров).
РБК вчера в 06:40
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов

В Сбербанке отметили, что риск утечки информации помимо данных о картах 200 клиентов, отсутствие.
УтроNews 07 октября в 04:09
Футбол

Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь

Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ вчера в 05:31
Авто

В Минске представлен кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE

На площадку перед Национальной библиотекой выкатили кроссовер Geely SX11 с седаном GE.
SpeedMe вчера в 04:33
Общество

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Хоккей

В Нижнем Новгороде открывается форум «Россия – спортивная держава»

В Нижнем Новгороде 10 октября открывается Международный форум «Россия — спортивная держава».
REGNUM 02:24
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
REGNUM вчера в 07:00
Происшествия

В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе

Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.
РИА Новости 01:59
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Футбол

Глава УЕФА объяснил, почему финал ЛЧ было решено провести в Петербурге

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, почему организация выбрала местом проведения финала Лиги чемпионов сезона 2020/2021 года Санкт-Петербург.
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Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество

В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

Интерфакс 01:38
Политика

Абхазия сняла ограничения на пересечение границы с Грузией

Абхазия объявила о снятии ограничений на пересечение границы с Грузией, которые были временно введены в целях обеспечения безопасности.
Национальная служба новостей вчера в 16:53
Наука

Электронные сигареты стали причиной рака легких у мышей

В эксперименте участвовало 40 мышей, которых в течение 54 недель подвергали воздействию дыма с никотином от электронных сигарет.
Родной город вчера в 07:45
Политика

В Иркутской области прокомментировали ситуацию с окладом губернатора

Руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Павел Добродеев прокомментировал ситуацию вокруг оклада губернатора региона Сергея Левченко.
RT на русском 01:00
Происшествия

Из-за подпольного крематория в Кургане возбуждено уголовное дело

Газета.Ru вчера в 07:31
Шоу-бизнес

Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова

В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
Вокруг ТВ 07 октября в 06:38
Политика

США могут разрешить некоторым компаниям сотрудничать с Huawei

Соединенные Штаты могут разрешить некоторым американским компаниям сотрудничать с китайской корпорацией Huawei, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 22:53
Политика

В Нидерландах изучат роль Украины в крушении MH17

Rambler News Service 08 октября в 15:35
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
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