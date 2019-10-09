РПЛ
РИА НовостиКДК оштрафовал клубы РПЛ на 170 тысяч рублей по итогам 12-го тура ЧР
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Семин, Сухина и Черевченко получили штрафы по итогам матча «Локомотив» — «Арсенал»
Спорт-Экспрессвчера в 07:33
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Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
АМИТЕЛ 08 октября в 08:24
Армия и оружие
Эрдоган обосновал право Турции на проведение операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить операцию в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:57
Политика
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК вчера в 14:11
Происшествия
Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев выходит на свободу
Сегодня, 9 октября, Верховный суд Дагестана своим решением освободил экс-мэра Махачкалы Мусу Мусаева из мест лишения свободы на 2 года раньше срока.
Черновик вчера в 12:41
Гаджеты
Apple может выпустить очки дополненной реальности в 2020 году
Очки дополненной реальности от компании Apple появятся на рынке уже в 2020 году.
iReactor 00:01
Происшествия
Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей
Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Космос
Обнаружены 20 новых спутников Сатурна
BBC сообщает, что астрономы под руководством Скотта Шепарда из Института Карнеги в США обнаружили 20 новых спутников Сатурна (каждый диаметром около пяти километров).
РБК вчера в 06:40
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов
В Сбербанке отметили, что риск утечки информации помимо данных о картах 200 клиентов, отсутствие.
УтроNews 07 октября в 04:09
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ вчера в 05:31
Авто
В Минске представлен кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE
На площадку перед Национальной библиотекой выкатили кроссовер Geely SX11 с седаном GE.
SpeedMe вчера в 04:33
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Хоккей
В Нижнем Новгороде открывается форум «Россия – спортивная держава»
В Нижнем Новгороде 10 октября открывается Международный форум «Россия — спортивная держава».
REGNUM 02:24
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
REGNUM вчера в 07:00
Происшествия
В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе
Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.
РИА Новости 01:59
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
РИА Новости 01:13
Футбол
Глава УЕФА объяснил, почему финал ЛЧ было решено провести в Петербурге
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, почему организация выбрала местом проведения финала Лиги чемпионов сезона 2020/2021 года Санкт-Петербург.
NewInform 02:24
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика
Абхазия сняла ограничения на пересечение границы с Грузией
Абхазия объявила о снятии ограничений на пересечение границы с Грузией, которые были временно введены в целях обеспечения безопасности.
Национальная служба новостей вчера в 16:53
Наука
Электронные сигареты стали причиной рака легких у мышей
В эксперименте участвовало 40 мышей, которых в течение 54 недель подвергали воздействию дыма с никотином от электронных сигарет.
Родной город вчера в 07:45
Политика
В Иркутской области прокомментировали ситуацию с окладом губернатора
Руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Павел Добродеев прокомментировал ситуацию вокруг оклада губернатора региона Сергея Левченко.
RT на русском 01:00
Происшествия
Из-за подпольного крематория в Кургане возбуждено уголовное дело
Газета.Ru вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
Вокруг ТВ 07 октября в 06:38
Политика
США могут разрешить некоторым компаниям сотрудничать с Huawei
Соединенные Штаты могут разрешить некоторым американским компаниям сотрудничать с китайской корпорацией Huawei, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 22:53
Политика
В Нидерландах изучат роль Украины в крушении MH17
Rambler News Service 08 октября в 15:35
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59