РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиКДК оштрафовал клубы РПЛ на 170 тысяч рублей по итогам 12-го тура ЧР

Болельщики "Спартака" зажгли один файер, клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

КДК РФС оштрафовал Мусаева, Кузнецова и Семина

Sport24.ru08:29

Мусаев оштрафован по итогам матча «Краснодара» со «Спартаком»

Нева Спорт08:16

Семин получил максимальный штраф за нарушение пределов технической зоны

Sportbox.RU08:08

Семин получил максимальный штраф за нарушение пределов технической зоны

Матч ТВ08:08

КДК оштрафовал клубы РПЛ на 170 тысяч рублей по итогам 12-го тура ЧР

РИА Новости07:44

КДК оштрафовал Сёмина, Сухину и ЦСКА

Чемпионат08:00

Семин, Сухина и Черевченко получили штрафы по итогам матча «Локомотив» — «Арсенал»

Спорт-Экспресс07:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 23:35, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

РИА Новости 09:54
Происшествия

В Москве автобус врезался в газопровод

Российская газета 16:14
Общество

СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой

Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Футбол

Головин дисквалифицирован на один матч

Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.
Спорт-Экспресс 19:44
Происшествия

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 11:46
Авто

Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения

Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Автоновости дня 03:57
Кино

Фильм «Тайна печати дракона» провалился в российском прокате

Piter.tv вчера в 02:50
Политика

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
РИА Новости 19:13
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 14:59
Политика

Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск

Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 11:08
Футбол

Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь

Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ 05:31
Общество

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными

С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия вчера в 05:33
Экономика

Подсчитана доля мигрантов в России

Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru 23:09
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Армия и оружие

ЕС призвал Турцию остановить операцию в Сирии

Евросоюз призвал Турцию «прекратить односторонние военные действия» в Сирии, так как они ставят под угрозу разгром «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России), ведут к страданиям мирных жителей и провоцируют новые потоки беженцев.
Телеканал 360° 14:36
Игры

Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК

Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
CyberSport.ru 10:35
Политика

В США намерены объявить о планах выхода из Договора по открытому небу

Администрация Соединенных Штатов в скором времени намерена объявить о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН).
Мойка78 15:19
Кино

Стартовали съемки нового фильма братьев Руссо «Черри»

Режиссеры «Войны бесконечности» и «Мстители: Финал» Джо и Энтони Руссо объявили в Twitter о начале съемочного процесса своего нового режиссерского проекта — драмы «Черри».
КиноПоиск 02:04
Шоу-бизнес

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Общество

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике 2019 года

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лауреатах Нобелевской премии по медицине.
Пятый канал вчера в 06:26
Политика

В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ

Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.
Профиль 16:51
Политика

Савченко назвала Порошенко «проигравшим» Украину в 2015 году

РБК 22:56
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
Здоровье

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Известия 19:19
Политика

Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
РИА Новости 11:07
Армия и оружие

Шойгу может посетить КНДР в октябре

Министр обороны России Сергей Шойгу может посетить КНДР с визитом в конце октября.
Известия 21:24
Происшествия

В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки

Российская газета 13:37
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное