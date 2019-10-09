РПЛ
РИА НовостиКДК оштрафовал клубы РПЛ на 170 тысяч рублей по итогам 12-го тура ЧР
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Семин, Сухина и Черевченко получили штрафы по итогам матча «Локомотив» — «Арсенал»
Спорт-Экспрессвчера в 07:33
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Общество
В Иркутской области прокомментировали ситуацию с окладом губернатора
Руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Павел Добродеев прокомментировал ситуацию вокруг оклада губернатора региона Сергея Левченко.
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
Политика
Освобождённая в Иране россиянка Юзик вернулась в Москву
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Армия и оружие
Военные США переправили двух палачей ИГ из Сирии в Ирак
Американские военные взяли под собственную охрану несколько десятков террористов «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), в том числе двух человек из британской ячейки организации, обвиняемых в причастности к казням американских и западных заложников.
Происшествия
Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
Футбол
Тест. Что ты помнишь о матче Россия — Украина 1999-го года
Говорят, что этот матч невозможно забыть.
Армия и оружие
Bloomberg сообщил о вхождении турецких войск на территорию Сирии
Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, чтобы оттеснить контролирующих пограничную зону курдов.
Шоу-бизнес
Врач рассказал, что на лечение у Анастасии Заворотнюк было 48 часов
Врач, специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова рассказала о принципе помощи при заболевании, которое, возможно, сейчас наблюдается у знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк.
Экономика
Совфед одобрил отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год
Совфед на заседании в среду одобрил закон "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год".
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
Футбол
Сборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках»
В сентябре сборная России выиграла у шотландцев в Глазго со счетом 2:1. К матчу со сборной Шотландии готовятся все вызванные в команду футболисты.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет завершить карьеру
Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил, что раздумывает о завершении профессиональной карьеры.
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
Экономика
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Общество
Непростительные ошибки: что не простят знаки Зодиака ни в коем случае
Ни за что на свете Овны не смогут простить предательство. Узнав об обмане, они навсегда вычеркивают из жизни предателя.
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Общество
Когда первый рабочий день в 2020 году?
Новогодние каникулы в 2020 году продлятся восемь дней Новогодние каникулы у россиян в 2020 году продлятся 8 дней: с 1 января по 8 января.
Экономика
В России сократят импорт вредного для здоровья пальмового масла
Как сообщает РБК, изменения в законодательство стран ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) коснутся импорта, производства и переработки, в частности, пальмового масла.
Политика
Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко
Политика
Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России
В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем.
Гаджеты
«Яндекс» представил умную колонку, которой можно управлять жестами
Происшествия
В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки
В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.
Происшествия
В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку
Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
Политика
Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год
Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год.
Спорт