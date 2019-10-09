РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиКДК оштрафовал клубы РПЛ на 170 тысяч рублей по итогам 12-го тура ЧР

Болельщики "Спартака" зажгли один файер, клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.
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Семин получил максимальный штраф за нарушение пределов технической зоны

Sportbox.RUвчера в 08:08

Мусаев оштрафован по итогам матча «Краснодара» со «Спартаком»

Нева Спортвчера в 08:16

Семин получил максимальный штраф за нарушение пределов технической зоны

Матч ТВвчера в 08:08

КДК РФС оштрафовал Мусаева, Кузнецова и Семина

Sport24.ruвчера в 08:29

КДК оштрафовал клубы РПЛ на 170 тысяч рублей по итогам 12-го тура ЧР

РИА Новостивчера в 07:44

КДК оштрафовал Сёмина, Сухину и ЦСКА

Чемпионатвчера в 08:00

Семин, Сухина и Черевченко получили штрафы по итогам матча «Локомотив» — «Арсенал»

Спорт-Экспрессвчера в 07:33
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Общество

В Иркутской области прокомментировали ситуацию с окладом губернатора

Руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Павел Добродеев прокомментировал ситуацию вокруг оклада губернатора региона Сергея Левченко.
RT на русском 01:00
Общество

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд

Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
РБК вчера в 04:24
Политика

Освобождённая в Иране россиянка Юзик вернулась в Москву

RT на русском вчера в 23:21
Политика

Минюст признал фонд Навального иностранным агентом

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:10
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Армия и оружие

Военные США переправили двух палачей ИГ из Сирии в Ирак

Американские военные взяли под собственную охрану несколько десятков террористов «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), в том числе двух человек из британской ячейки организации, обвиняемых в причастности к казням американских и западных заложников.
Известия вчера в 23:14
Происшествия

Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника

РИА Новости вчера в 17:57
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Футбол

Тест. Что ты помнишь о матче Россия — Украина 1999-го года

Говорят, что этот матч невозможно забыть.
Чемпионат 08 октября в 15:30
Армия и оружие

Bloomberg сообщил о вхождении турецких войск на территорию Сирии

Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, чтобы оттеснить контролирующих пограничную зону курдов.
Новая газета вчера в 06:41
Шоу-бизнес

Врач рассказал, что на лечение у Анастасии Заворотнюк было 48 часов

Врач, специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова рассказала о принципе помощи при заболевании, которое, возможно, сейчас наблюдается у знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк.
Петербургский дневник вчера в 20:28
Экономика

Совфед одобрил отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год

Совфед на заседании в среду одобрил закон "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год".
РИА Новости вчера в 04:04
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
REGNUM вчера в 07:00
Футбол

Сборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках»

В сентябре сборная России выиграла у шотландцев в Глазго со счетом 2:1. К матчу со сборной Шотландии готовятся все вызванные в команду футболисты.
Вести.Ru 00:07
Единоборства

Федор Емельяненко хочет завершить карьеру

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил, что раздумывает о завершении профессиональной карьеры.
Русская Планета вчера в 08:17
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Футбол

Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь

Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ вчера в 05:31
Экономика

Подсчитана доля мигрантов в России

Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Политика

Путин поделился с новыми губернаторами секретом успешной работы

ФАН вчера в 13:01
Общество

Непростительные ошибки: что не простят знаки Зодиака ни в коем случае

Ни за что на свете Овны не смогут простить предательство. Узнав об обмане, они навсегда вычеркивают из жизни предателя.
SM News вчера в 07:46
Политика

Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

RT на русском вчера в 15:20
Общество

Когда первый рабочий день в 2020 году?

Новогодние каникулы в 2020 году продлятся восемь дней Новогодние каникулы у россиян в 2020 году продлятся 8 дней: с 1 января по 8 января.
АМИТЕЛ вчера в 21:36
Экономика

В России сократят импорт вредного для здоровья пальмового масла

Как сообщает РБК, изменения в законодательство стран ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) коснутся импорта, производства и переработки, в частности, пальмового масла.
Newsrussia.media 00:53
Политика

Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

Известия вчера в 22:15
Политика

Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России

В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем.
Русская Планета вчера в 11:08
Гаджеты

«Яндекс» представил умную колонку, которой можно управлять жестами

Афиша Daily вчера в 05:50
Происшествия

В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки

В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.
Российская газета вчера в 13:37
Происшествия

В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку

Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости вчера в 12:04
Политика

Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год

Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год.
РЕН ТВ вчера в 09:17
Спорт

Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье

Телеканал 360° вчера в 13:32
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