Футбол
Sportbox.RUКДК отменил красную карточку Берга в матче против «Оренбурга»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку нападающего «Краснодара» Маркуса Берга, которую тот получил в матче чемпионата России против «Оренбурга».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:31, Ашберн
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru вчера в 16:05
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Происшествия
ФСБ задержала директора физического института РАН
Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.
Lenta.ru 11:02
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погибли пять человек
В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Российская газета 11:23
Шоу-бизнес
Почему лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Основатель компании MALFA, музыкант и продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контракта со всеми артистами лейбла.
RT на русском 11:36
Общество
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Ридус вчера в 17:35
Кино
Будет снят новый фильм про Астерикса и Обеликса с новыми актерами
Французский режиссер и актер Гийом Кане снимает продолжение франшизы про древних галлов "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь" и сам будет играть в нем Обеликса.
Ревизор.ру 10:00
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском 09:38
Политика
В Раде нового созыва произошла первая драка
В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Газета.Ru 08:38
Общество
Налог для самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах
Минфин России предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
Газета.Ru 11:56
Происшествия
Обвиняемого в изготовлении взрывчатки подростка отпустили из СИЗО
Обвиняемого в изготовлении взрывчатки ученика одной из столичных школ отпустили под домашний арест.
Вечерняя Москва 09:51
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС
РИА Новости 10:27
Политика
Верховная рада переименовала Переяслав-Хмельницкий
Верховная рада Украины на заседании в среду, 30 октября, приняла постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области.
ИА Новороссия 08:28
Футбол
В Англии появится новая технология системы VAR
Руководство АПЛ планирует усовершенствовать программное обеспечение, которое используется для работы системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает DailyMail.
Чемпионат 09:35
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru 28 октября в 13:18
Армия и оружие
СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике
Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Известия 09:49
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:22
Политика
Российские губернаторы обсуждают вопросы региональной медицины
Семинар-совещание по вопросам здравоохранения, участие в котором принимают около 50 глав российских регионов, проходит в среду в Светлогорске Калининградской области в преддверии расширенного заседание президиума Госсовета РФ.
РИА Новости 10:12
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.
RT на русском 12:21
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Политика
Кудрин рассказал о мерах повышения доверия населения к власти
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин уверен, что правительство должно подумать о дополнительных мерах по повышению доверия населения к власти, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ 11:37
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия вчера в 05:59
Политика
Интрижка с проституткой: семьянина Зеленского втянули в секс-скандал
Свои будни депутаты от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" проводят весело.
Дни.ру 10:12
Политика
В Конгрессе США одобрили санкции против Турции
Палата представителей Конгресса США большинством голосов (403 против 16) одобрила законопроект Республиканской и Демократической партий о введении санкций против Турции за военную операцию в Сирии, пишет Bloomberg.
Rambler News Service 00:57
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
ТАСС 08:05