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Sportbox.RUSportbox.RUКДК отменил красную карточку Берга в матче против «Оренбурга»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку нападающего «Краснодара» Маркуса Берга, которую тот получил в матче чемпионата России против «Оренбурга».
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КДК отменил красную карточку Берга. В воскресенье он может сыграть против «Ростова»

Спорт-Экспресс07:40

КДК РФС отменил красную карточку форварда «Краснодара» Берга

Чемпионат08:03

КДК отменил красную карточку футболиста «Краснодара» Берга в матче с «Оренбургом»

ТАСС Спорт07:45

КДК отменил красную карточку Маркуса Берга в матче «Краснодар» - «Оренбург»

РИА Новости08:12

Форварду «Краснодара» Бергу отменили красную карточку

Кубань 2409:07

«Краснодар» подаст апелляцию в КДК на удаление Берга

Sport24.ru28 октября в 09:12

КДК отменил красную карточку игрока «Краснодара» Берга

Bookmaker-ratings.ru08:01
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РЖД решила привлечь военных к расширению БАМа и Транссиба

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Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

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